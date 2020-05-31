Скачать
Воскресенье, 31.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Трагедия рейса МАУ: Иран не отдаст черные ящики Украине
Трагедия рейса МАУ: Иран не отдаст черные ящики Украине
УЗ получила разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях
УЗ получила разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях
Официально: ПСЖ оформил громкий трансфер
Официально: ПСЖ оформил громкий трансфер
Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: июнь 2020 года
Гороскоп на июнь 2020 года: все Знаки Зодиака

Первый звоночек: симптомы аппендицита, которые стоит знать каждому

Первый звоночек: симптомы аппендицита, которые стоит знать каждому
18:27 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Промедление может смертельно опасным.

Аппендицит - воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса) разной степени выраженности. Одно из наиболее частых заболеваний брюшной полости, требующих хирургического лечения.

Как понять, что боль в животе означает появление аппендицита? Медики рассказали основные симптомы появления заболевания и меры профилактики.

Основные симптомы аппендицита:

  • первый симптом - это обычно появление тупой боли возле пупка или верхней части живота, которая становится острой, и опускается в правую нижнюю часть живота;

  • пропал аппетит;

  • после того, как появилась боль в животе возникла тошнота и/или рвота;

  • отек брюшной полости;

  • температура тела повысилась.

Профилактика заболевания

Включить в рацион продукты, которые богаты клетчаткой: свежие овощи, бобовые, отруби, водоросли грибы и т.д. Также полезно употреблять зелень, которая способствует очищению кишечника, уничтожению болезнетворных бактерий и укреплению иммунитета.

Появление синяков может указывать на проблемы со здоровьем

Врачи рекомендуют не есть семечки и ягоды с маленькими косточками, чтобы не провоцировать патологические процессы в системе пищеварения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Симптомы, Аппендицит, Признаки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комочек смерти: первые признаки тромба в сосудах
02 Минэнерго планирует изменить нормы потребления газа
03 Жена Дмитрия Комарова показала свои сексуальные изгибы (Фото)
04 Антарктида уже таяла в прошлом, но быстрее
05 "Где-то в пределах $250 миллиардов": Кравчук оценил компенсацию за ликвидацию ядерного оружия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп: Мы скоро приземлимся на Марсе
Трамп: Мы скоро приземлимся на Марсе
Фотовидеофиксация нарушений ПДД: где стоят камеры в столице
Фотовидеофиксация нарушений ПДД: где стоят камеры в столице
В Беларуси похитили лидера оппозиции (Видео)
В Беларуси похитили лидера оппозиции (Видео)
Экскурсия по Crew Dragon и успешная стыковка с МКС: онлайн-трансляция
Экскурсия по Crew Dragon и успешная стыковка с МКС: онлайн-трансляция
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь