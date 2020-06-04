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Продукты питания, облегчающие проявления аллергии

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Продукты питания, облегчающие проявления аллергии
00:38 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Некоторые продукты могут вызывать аллергические реакции (например, масло, морепродукты или молоко), но также есть и другие, которые защищают от воздействия пыльцы и других факторов окружающей среды.

  • 1

    Аллергия, вызванная пыльцой растений, сопровождается такими симптомами, как покраснение глаз, заложенность носа, мокрый кашель и боль в горле. Чтобы облегчить их проявление, необходимо добавить в свой рацион имбирь, куркуму, помидоры, лосось и продукты, богатые витамином С.

    Имбирь

    Настой этого корня благодаря своим противовоспалительным свойствам полезен не только для лечения аллергии, но и также при простуде и тонзиллите. Одно исследование показало, что имбирь подавляет выработку цитокинов, замедляя активацию тучных клеток и облегчая симптомы аллергии. Поэтому лучшее, что можно сделать - приготовить этот продукт для инфузии или добавить его в качестве приправы для блюд или салатов.

  • 2

    Куркума

    Это еще одна специя, которая, как известно, обладает противовоспалительными свойствами. "Активным компонентом куркумы является куркумин - химическое вещество, которое уменьшает воспаление, в дополнение к ингибированию гистамина, выделяемого тучными клетками", - объясняет Стейси Галовиц, специалист по аллергии в Нью-Джерси.

    Исследование, опубликованное в журнале "Летопись аллергии, астмы и иммунологии", показало, что она также может уменьшить заложенность носа и оказать положительное влияние на иммунную систему пациентов с аллергией. Куркуму можно принимать в виде таблеток, настоев или в качестве заправки для блюд. Прежде всего, она широко используется в восточной и индийской кухне при приготовлении риса и выделяется своим ярко-оранжевым или желтым цветом.

  • 3

    Продукты с большим содержанием витамина С

    Этот витамин содержится во множестве продуктов, особенно в цитрусовых, киви, брокколи, брюссельской и цветной капусте. Он действует как природный антигистамин, ингибируя клетки, которые его выделяют. Кроме того, является антиоксидантом, а значит противодействует воспалительной реакции, вызванной аллергией.

  • 4

    Помидоры

    Они также содержат высокий уровень витамина С, но не по этой причине являются антиаллергенами. Помидоры полны липоцена, другого антиоксиданта, который уменьшает воспаление. Точно так же его можно найти в фруктах, например, арбузе или красном винограде. Американская национальная медицинская библиотека признает, что помидоры могут помочь функционированию легких у людей с астмой, поэтому важно добавлять их свой рацион не только для борьбы с неприятными симптомами аллергии.

  • 5

    Лосось

    Рыба с высоким содержанием жира, такая как лосось или сардины, благодаря высокой концентрации омега-3 жирных кислот может бороться с воспалением, вызванным аллергией. Эти жиры помогают стабилизировать клеточные мембраны, снижая вероятность того, что они будут выделять гистамин. Исследование, опубликованное в журнале Американского колледжа питания показало, что женщины, которые едят больше рыбы, имеют более низкую температуру, вызванную аллергией.

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