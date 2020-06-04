Волшебная таблетка для продления жизни: продукт, который предотвращает раннюю смерть

Новости шоу бизнеса:Жить дольше помогает доступный и дешевый продукт – бобовые культуры. Их ежедневное употребление эффективно предотвращает раннюю смерть.

Бобовые, в частности, фасоль могут стать "волшебной таблеткой для продления жизни". Их потребление дает ряд эффектов, связанных с улучшением важных для долголетия показателей здоровья и в конечном итоге обеспечивает профилактику преждевременной смерти, об этом пишет издание Express.

"Согласно исследованию, ежедневное потребление фасоли и других бобовых повышает ожидаемую продолжительность жизни. Дешевая фасоль эффективно помогает поддерживать сердце здоровым, и это непосредственно влияет на то, как долго вы будете жить", - информирует источник.

По его данным, исследователи изучали особенности существования долгожителей из Японии, Швеции, Греции и Австралии. Ученые пришли к выводу, что длительная жизнь этих людей во многом определена их любовью к бобовым, являющихся популярными продуктами питания в данных странах. Японцы охотно едят сою, шведы – коричневые бобы и горох, жители средиземноморских областей – чечевицу, нут, белую фасоль.

"Было установлено: те, кто прожил особенно долго, каждый день съедали чашку бобов", – констатирует Express.

Что же делает дешевый продукт эффективным средством, способным предотвращать раннюю смерть? Эксперты поясняют, что бобовые является великолепным источником белка, витаминов, минералов, сложных углеводов, при этом содержат очень мало жира и практически лишены соли.

Кроме того, их потребление защищает от лишнего веса, ожирения, избыточного содержания холестерина в кровеносных сосудах. Все это – благодаря их высокой концентрации клетчатки.

"Взять фасоль: она в основном состоит из волокон, снижающих уровень холестерина, что очень полезно для сердечной мышцы. Здоровое сердце, достаточное количество клетчатки и белка – этот комплекс эффективно помогает жить дольше", – утверждают эксперты.

Они апеллируют к сведениям, полученным в проекте Национальной медицинской библиотеки, авторы которого анализировали влияние бобовых продуктов на показатели выживаемости у пожилых людей. В результате ученые постулировали: увеличение их суточного потребления на 20 граммов коррелировало со снижением риска смертности на 7-8%.