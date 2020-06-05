Скачать
Пятница, 05.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус не отступает: данные на 5 июня
Коронавирус не отступает: данные на 5 июня
Выпускников этим летом в армию не призовут: в МОН договорились с Минобороны
Выпускников этим летом в армию не призовут: в МОН договорились с Минобороны
Игроки Зари сдали отрицательные тесты на коронавирус
Игроки Зари сдали отрицательные тесты на коронавирус
Леонтий Огуречник: приметы и обряды на 5 июня
Леонтий Огуречник: приметы и обряды на 5 июня

Благовония, свечи и солнцезащитные кремы: эксперты назвали привычки, провоцирующие рак

Благовония, свечи и солнцезащитные кремы: эксперты назвали привычки, провоцирующие рак
09:02 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Как заявляют специалисты, рак - это не случайность, а печальный результат пагубных привычек.

Рак давно уже стал бичом нашего времени. После сердечно-сосудистых заболеваний именно онкология является второй по распространенности причиной смерти. Более того, онкология все больше и больше диагностируется у молодых людей. Поэтому любая появляющаяся информация касательно причин его возникновения является всегда актуальной.

Специалисты рассказали о самых опасных и вредных привычках, которые провоцируют онкозаболевания.

Например, благовония. В некоторых из них содержатся канцерогены, которые человек постоянно вдыхает, нанося тем самым вред своему здоровью.

Рак груди: ученые сообщили о наследуемых признаках опухоли
Рак груди: ученые сообщили о наследуемых признаках опухолиЧитать полностью

Также в этом плане опасность представляет и алкоголь, он часто становится причиной развития рака пищевода, толстой и прямой кишки, а также молочной железы. Использование противозачаточных таблеток на регулярной основе может вызвать рак молочной железы, шейки матки и печени.

Опасность представляют и свечи, который содержат канцерогены и другие вредные компоненты. Именно поэтому свечи лучше брать из чистого пчелиного воска.

Токсичные газы выделяются дизелем и бензином, поэтому люди, которые часто подвергаются их воздействию могут страдать от рака легких.

Не игнорируйте икоту: на что указывает эта безобидная реакция организма

Также ученые выделили в качестве потенциально опасных в плане развития онкологии употребление подгоревшего мяса, неорганическую косметику, консервы, газированные напитки с подсластителями и некоторые солнезащитные кремы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рак, Здоровье, Онкология, Привычки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "С парламента сразу на работу": Стефанишина провела первое совещание
02 Избил, облил бензином и поджег: на Полтавщине мужчина зверски убил бывшую жену в магазине
03 Посол: Украина и Турция договариваются о возобновлении регулярных авиарейсов
04 Данилов: РФ - это искусственное образование
05 "Укравтодор" открыл первую дорогу из президентской программы "Большого строительства"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Правительство Ливии отбило Триполи у Хафтара
Правительство Ливии отбило Триполи у Хафтара
Лето не за горами: прогноз погоды на 5 июня
Лето не за горами: прогноз погоды на 5 июня
Глава МИД Канады: ИГИЛ до сих пор представляет угрозу
Глава МИД Канады: ИГИЛ до сих пор представляет угрозу
В сети опубликован ранее неизвестный рассказ Хемингуэя
В сети опубликован ранее неизвестный рассказ Хемингуэя
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь