Благовония, свечи и солнцезащитные кремы: эксперты назвали привычки, провоцирующие рак

Новости шоу бизнеса:Как заявляют специалисты, рак - это не случайность, а печальный результат пагубных привычек.

Рак давно уже стал бичом нашего времени. После сердечно-сосудистых заболеваний именно онкология является второй по распространенности причиной смерти. Более того, онкология все больше и больше диагностируется у молодых людей. Поэтому любая появляющаяся информация касательно причин его возникновения является всегда актуальной.

Специалисты рассказали о самых опасных и вредных привычках, которые провоцируют онкозаболевания.

Например, благовония. В некоторых из них содержатся канцерогены, которые человек постоянно вдыхает, нанося тем самым вред своему здоровью.

Также в этом плане опасность представляет и алкоголь, он часто становится причиной развития рака пищевода, толстой и прямой кишки, а также молочной железы. Использование противозачаточных таблеток на регулярной основе может вызвать рак молочной железы, шейки матки и печени.

Опасность представляют и свечи, который содержат канцерогены и другие вредные компоненты. Именно поэтому свечи лучше брать из чистого пчелиного воска.

Токсичные газы выделяются дизелем и бензином, поэтому люди, которые часто подвергаются их воздействию могут страдать от рака легких.

Также ученые выделили в качестве потенциально опасных в плане развития онкологии употребление подгоревшего мяса, неорганическую косметику, консервы, газированные напитки с подсластителями и некоторые солнезащитные кремы.