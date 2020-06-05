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Чеснок: чем полезен и чем опасен

Чеснок: чем полезен и чем опасен
19:29 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Диетологи назвали полезные и вредные свойства чеснок.

Чеснок – натуральный антибиотик и антисептическое средство, которое благодаря входящим в его состав фитонцидам избавляет человека от бактерий и вирусов, не влияя на полезные бактерии и не нарушая микофлору желудка.

Главная целебная особенность чеснока заключается в том, что он является натуральным антиоксидантом, которому нет равных по подавлению развития раковых клеток.

Антиоксидантные свойства придает чесноку аллицин, который выделяется при механическом воздействии на сырой чеснок. Своим специфическим запахом чеснок обязан именно этому веществу.

Однако эксперты по питанию предупреждают также об ограничениях по употреблению чеснока.

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Он противопоказан людям, страдающим заболеваниями печени и почек, а также диареей, поскольку содержит токсичные вещества и может обострить состояние некоторых болезней.

Диетологи рекомендуют употреблять не больше 1-3 долек чеснока в день. Увеличение этой нормы может спровоцировать головную боль, изжогу, тошноту, боли в желудке.

При употреблении чеснока натощак он оказывает раздражающее действие на стенки пустого желудка и может спровоцировать возникновение язвы.

Не нужно есть чеснок перед сном. Он наделен мочегонными свойствами и стимулирует работу нервной системы.

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Продукты, нейтрализующие запах чеснока:

— вишня, виноград, яблоки;

— лавровый лист, укроп, петрушка;

— кофейные зерна, грецкий орех.

Важно помнить, что привязанность к чесноку не должна доставлять неудобств окружающим людям.

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Питание, Здоровье, Продукты, Вред, Польза, Чеснок.
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