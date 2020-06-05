Скачать
Пятница, 05.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Меры предосторожности: в ВОЗ напомнили, как правильно носить маски и какие лучше
Меры предосторожности: в ВОЗ напомнили, как правильно носить маски и какие лучше
Меморандум с МВФ: Минюст объяснил "причину секретности" обнародования
Меморандум с МВФ: Минюст объяснил "причину секретности" обнародования
UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо Вы умеете общаться с людьми
Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо Вы умеете общаться с людьми

Как сделать утро добрым: четыре простых составляющих

Как сделать утро добрым: четыре простых составляющих
22:05 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Сделайте так, чтобы каждое вашем утро было добрым, а помогут в этом несколько простых советов.

Вставать с теплой постели бывает очень тяжело, а еще тяжелее заставить свой организм взбодриться и начать работать. Но утро задает темп нашему дню, а из дней складывается жизнь. 

Помните, что после звонка будильника не стоит резко вставать с кровати. Откройте глаза, подтянитесь и помассируйте мочки ушей. Всего несколько минут такого массажа пробудят в вас энергию и силы.

Потом направляйтесь в ванную комнату, умывайтесь, чистите зубы, в частности язык. Это действие избавит вас от несвежего дыхания. А разбудить организм поможет душ, лучше всего контрастный.

Не забывайте, что необходимо запустить обменные процессы в организме и восстановить в нем водный баланс. Выпейте стакан чистой воды с добавлением лимонного сока. Такая процедура за полчаса до приема пищи приведет вас в тонус и поможет избежать переедания.

Лучше, чем кофе: с чего полезней начинать свое утро

Еще за десять минут до завтрака, после воды, съешьте чайную ложку меда. Благодаря фруктозе и глюкозе, которая входит в состав продукта, активизируется работа мозга. Помимо этого, мед укрепляет иммунитет, обогащая организм полезными витаминами и веществами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Советы, Утро, Доброе утро.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Троица 2020: что можно и нельзя делать в этот день
02 Избил, облил бензином и поджег: на Полтавщине мужчина зверски убил бывшую жену в магазине
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июня
04 "С парламента сразу на работу": Стефанишина провела первое совещание
05 Данилов: РФ - это искусственное образование
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент ответил на петицию о домашнем насилии
Президент ответил на петицию о домашнем насилии
&quot;Дія&quot;: В приложении запустили первую в мире виртуальную бизнес-страну
"Дія": В приложении запустили первую в мире виртуальную бизнес-страну
Владимир Зеленский ответил на петицию о ратификации Стамбульской конвенции
Зеленский ответил на петицию о ратификации Стамбульской конвенции
&quot;Цель – продвигать Украину&quot;: В венской галерее появился украинский аудиогид
"Цель – продвигать Украину": В венской галерее появился украинский аудиогид
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь