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Учащенный пульс: отвары, которые помогут справиться с тахикардией

Учащенный пульс: отвары, которые помогут справиться с тахикардией
09:10 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Тахикардия может возникнуть по разным причинам: стресс, физические упражнения, повышенная температура, употребление алкоголя и прочее.

Если учащенный пульс стал для вас частым явлением, тогда стоит обратиться за консультацией к кардиологу. Если же тахикардия беспокоит время от времени, то помочь могут и народные средства.

Эксперты говорят, что успокоить сильное сердцебиение может отвар шиповника. Он укрепляет сердце и сосуды. Для его приготовления нужна лишь горстка ягод и два стакана кипятка. Дайте напитку настоятся два-три часа и можно употреблять. Плоды шиповника богаты на витамин С, который укрепляет иммунитет.

Поможет справиться с тахикардией и отвар из мяты. Как известно, мята - травянистое растение, которое помогает при стрессах и нервном напряжении. Возьмите чайную ложечку измельченной мяты и залейте кипятком. Потом процедите, добавьте ложку мед и несколько капель лимонного сока.

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Незаменим для таких случаев и отвар пустырника. Возьмите одну столовую ложку сухого измельченного пустырника, и залейте стаканом кипятком. Затем поставьте емкость на водяную баню. Проварите в течение 20 минут. Дайте отвару остыть в течение 40 минут. Процедите и пейте по 1/3 стакана перед приемом пищи каждый день 3 раза.

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Все по теме:

Сердце, Здоровье, Тахикардия, Пульс, Отвары.
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