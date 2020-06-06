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Фигуре не помешает: в чем заключается польза хлеба

Фигуре не помешает: в чем заключается польза хлеба
17:07 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Специалисты заявили, что нецелесообразно отказываться от всех хлебобулочных изделий.

Многие диетологи говорят о том, что регулярное употребление хлеба негативно влияет на фигуру, поэтому советуют исключить его из рациона. Но другие специалисты уверяют, что хлеб нужно есть каждый день, только в определенном количестве.

Известно, что хлеб содержит витамины А, В, К и Е, а также, цинк, селен, медь, магний и другие полезные для организма вещества. Этот продукт стал привычен для украинского стола и без него не обходится ни один прием пищи.

Диетологи утверждают, что хлеб не имеет отношения к набору лишнего веса, всему виной злоупотребление калорийной пищей.

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При отсутствии противопоказаний, в день можно употреблять 250-300 граммов хлеба. При этом, лучше всего покупать цельнозерновой хлеб, он считается наиболее полезным.

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Здоровье, Диета, Хлеб, Польза.
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