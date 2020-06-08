Скачать
Понедельник, 08.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Минздрав предупреждал: в Украине вновь растет число больных на COVID-19
Минздрав предупреждал: в Украине вновь растет число больных на COVID-19
Пандемия: в мире уже более семи миллионов инфицированных
Пандемия: в мире уже более семи миллионов инфицированных
Динамо — Александрия: обзор матча и голов (Видео)
Динамо — Александрия: обзор матча и голов (Видео)
"Гонка к нулю": ООН хочет за 30 лет избавиться от выбросов парниковых газов
"Гонка к нулю": ООН хочет за 30 лет избавиться от выбросов парниковых газов

Как питаться, если вы "жаворонок" или "сова"

Смотрите фото (7)
Как питаться, если вы "жаворонок" или "сова"
06:28 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Не все уделяют должное внимание рациону питания, а он очень важен, ведь биоритмы и образ жизни напрямую влияют на душевное и физическое здоровье в любом возрасте.

  • 1

    Если вы жаворонок

    Если вы с легкостью просыпаетесь в 7 утра, а в 22-23 вас уже клонит в сон, то вы жаворонок. Люди такого типа, как правило, с утра очень бодры и энергичны, готовы сразу приступить к важным делам. Такая утренняя активность требует запаса сил.

    Завтрак жаворонка

    Завтрак жаворонка должен быть плотным и сытным. Отдавайте предпочтение сложным углеводам. В вашем рационе должны быть пшенная, гречневая или ячневая каша, овсянка. Хорошим вариантом будет и белковый завтрак: омлет, глазунья или вареные яйца. А вот от кофе на завтрак жаворонкам лучше всего отказаться. Им вполне хватит заряда естественной бодрости. Кофе, в свою очередь, может привести к перевозбуждению и последующему упадку сил в середине дня.

  • 2

    Обед жаворонка

    Обед жаворонков обычно проходит в 13-14 часов дня. По калорийности он не должен уступать завтраку. Пищеварительная система «утренних пташек» в это время наиболее активна. Выбирайте супы, мясные и рыбные блюда в сочетании с картофелем, макаронами и другими гарнирами. Если вы выбрали в качестве второго блюда пасту, то лучше, если она будет без сыра и высококалорийных соусов. Не стоит отказываться от чашечки зеленого чая, который стимулирует послеобеденную работоспособность. Любители кофе могут позволить себе этот напиток. Однако лучше выбирать некрепкие сорта, так как нервная система жаворонков обычно легковозбудима.

    В качестве перекусов в течение дня отлично подойдут сладкие фрукты и ягоды: персики, нектарины, манго, абрикосы.

  • 3

    Ужин жаворонка

    Диетологи советуют жаворонкам ужинать не позже 18-19 часов. Отговорок в этом случае быть не должно. Если вы находитесь в это время на работе или учебе, то пусть ваш ужин состоится там. Время выбрано не случайно. Поздние ужины у жаворонков ведут к набору лишнего веса и плохо сказываются на фигуре и здоровье. Отдавайте предпочтение овощным салатам и фруктам, но не бананам и винограду.

  • 4

    Если вы сова

    С трудом просыпаетесь по утрам и долго раскачиваетесь, прежде чем приступить к работе? Тогда вы сова. Самая распространенная проблема людей такого типа – научиться не пропускать завтраки и хорошо обедать, дабы не наесться на ночь.

    Завтрак совы

    У типичной совы утром процессы обмена веществ замедлены, а чтобы появился аппетит, необходимо потратить энергию. Этот факт влияет на утренний рацион сов. Завтрак совы должен быть легким и простым. Утренний прием пищи не должен содержать тяжелых белков, поэтому никакой яичницы с колбасой. Тем, кто просыпается поздно, отлично подойдут легкие кисломолочные продукты. Например, йогурт или творог, к которым можно добавить банан и киви. Также в качестве отличного варианта завтрака выступят мюсли или каша, легкий овощной салат, фрукты. Если же есть не хочется совсем, то мучить себя не стоит. Рекомендуется выпить теплого чая или стакан воды, чтобы запустить работу пищеварительной системы. Не стоит отдавать предпочтение холодным напиткам. Они еще больше затормаживают сонный организм.

  • 5

    Обед совы

    Обеду типичной совы лучше состояться в 15 часов. На первое хороши бульоны и легкие супы. Летом выбор можно остановить на окрошке и холодном свекольнике. На второе хороши овощи, сваренные или приготовленные на пару, с птицей или рыбой.

    В течение дня сова может перекусывать чаем и кисло-сладкими фруктами: апельсинами, грейпфрутами, яблоками, бананами, киви, сливами, мандаринами. Не забывайте о воде: требуя жидкости, организм может имитировать чувство голода. Как только вы утолите жажду, есть уже не захочется.

  • 6

    Ужин совы

    На ужин сова может съесть 35-40% суточного рациона. Если вы ложитесь спать после полуночи, последний прием пищи может состояться примерно в 21 час. На ужин хороши все виды морепродуктов, телятина, баранина, индейка. В качестве гарнира подойдут спаржа, шпинат, помидоры, огурцы, болгарский перец и все виды капусты.

    Зачастую совы засиживаются за работой далеко за полночь. Особое внимание следует проявить в период с двенадцати до часа ночи, так как у представителей данного типа может появиться чувство «ложного аппетита». Совет один: переждать это время и отвлечься на дела поважнее. Однако если сопротивляться еде вы не в силах, то отдайте предпочтение низкокалорийным продуктам, а лучше выпейте теплого ромашкового чая или теплого молока. Они создают чувство насыщения.

Легкие скажут Вам спасибо: самые полезные ягоды для их здоровья

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Здоровое питание, Пища, Продукты питания, Ужин, Завтрак, Обед, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Двойник нашей планеты: ученые обнаружили "суперземлю"
02 Денис Малюська: введение карантина в Украине было на грани законности
03 Пост министра образования: Зеленский назвал имена кандидатов
04 "Не раздумывал ни секунды": Элтон Джон оплатил лечение своей бывшей возлюбленной
05 Екатерина Кухар впечатлила королевским образом (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Мексике неизвестные ворвались в наркодиспансер и расстреляли пациентов
В Мексике неизвестные ворвались в наркодиспансер и расстреляли пациентов
Отравление в Солсбери: Скрипали переехали в Новую Зеландию
Отравление в Солсбери: Скрипали переехали в Новую Зеландию
ДТП возле Хуста: в Закарпатской области перевернулся грузовик
ДТП возле Хуста: в Закарпатской области перевернулся грузовик
Рецепт дня: Миндальный пирог
Рецепт дня: Миндальный пирог
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь