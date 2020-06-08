Как питаться, если вы "жаворонок" или "сова"

1 Если вы жаворонок Если вы с легкостью просыпаетесь в 7 утра, а в 22-23 вас уже клонит в сон, то вы жаворонок. Люди такого типа, как правило, с утра очень бодры и энергичны, готовы сразу приступить к важным делам. Такая утренняя активность требует запаса сил. Завтрак жаворонка Завтрак жаворонка должен быть плотным и сытным. Отдавайте предпочтение сложным углеводам. В вашем рационе должны быть пшенная, гречневая или ячневая каша, овсянка. Хорошим вариантом будет и белковый завтрак: омлет, глазунья или вареные яйца. А вот от кофе на завтрак жаворонкам лучше всего отказаться. Им вполне хватит заряда естественной бодрости. Кофе, в свою очередь, может привести к перевозбуждению и последующему упадку сил в середине дня.

2 Обед жаворонка Обед жаворонков обычно проходит в 13-14 часов дня. По калорийности он не должен уступать завтраку. Пищеварительная система «утренних пташек» в это время наиболее активна. Выбирайте супы, мясные и рыбные блюда в сочетании с картофелем, макаронами и другими гарнирами. Если вы выбрали в качестве второго блюда пасту, то лучше, если она будет без сыра и высококалорийных соусов. Не стоит отказываться от чашечки зеленого чая, который стимулирует послеобеденную работоспособность. Любители кофе могут позволить себе этот напиток. Однако лучше выбирать некрепкие сорта, так как нервная система жаворонков обычно легковозбудима. В качестве перекусов в течение дня отлично подойдут сладкие фрукты и ягоды: персики, нектарины, манго, абрикосы.

3 Ужин жаворонка Диетологи советуют жаворонкам ужинать не позже 18-19 часов. Отговорок в этом случае быть не должно. Если вы находитесь в это время на работе или учебе, то пусть ваш ужин состоится там. Время выбрано не случайно. Поздние ужины у жаворонков ведут к набору лишнего веса и плохо сказываются на фигуре и здоровье. Отдавайте предпочтение овощным салатам и фруктам, но не бананам и винограду.

4 Если вы сова С трудом просыпаетесь по утрам и долго раскачиваетесь, прежде чем приступить к работе? Тогда вы сова. Самая распространенная проблема людей такого типа – научиться не пропускать завтраки и хорошо обедать, дабы не наесться на ночь. Завтрак совы У типичной совы утром процессы обмена веществ замедлены, а чтобы появился аппетит, необходимо потратить энергию. Этот факт влияет на утренний рацион сов. Завтрак совы должен быть легким и простым. Утренний прием пищи не должен содержать тяжелых белков, поэтому никакой яичницы с колбасой. Тем, кто просыпается поздно, отлично подойдут легкие кисломолочные продукты. Например, йогурт или творог, к которым можно добавить банан и киви. Также в качестве отличного варианта завтрака выступят мюсли или каша, легкий овощной салат, фрукты. Если же есть не хочется совсем, то мучить себя не стоит. Рекомендуется выпить теплого чая или стакан воды, чтобы запустить работу пищеварительной системы. Не стоит отдавать предпочтение холодным напиткам. Они еще больше затормаживают сонный организм.

5 Обед совы Обеду типичной совы лучше состояться в 15 часов. На первое хороши бульоны и легкие супы. Летом выбор можно остановить на окрошке и холодном свекольнике. На второе хороши овощи, сваренные или приготовленные на пару, с птицей или рыбой. В течение дня сова может перекусывать чаем и кисло-сладкими фруктами: апельсинами, грейпфрутами, яблоками, бананами, киви, сливами, мандаринами. Не забывайте о воде: требуя жидкости, организм может имитировать чувство голода. Как только вы утолите жажду, есть уже не захочется.