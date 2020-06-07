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Жизнь после карантина: стоит ли сейчас посещать рестораны и кафе?

Жизнь после карантина: стоит ли сейчас посещать рестораны и кафе?
22:00 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: unsplash.com

Новости шоу бизнеса:Насколько опасно в наше время обедать в людном месте, объяснили американские эксперты.

Перед посещением заведения специалисты рекомендуют заранее узнать о мерах дезинфекции в нем, использовании средств индивидуальной защиты сотрудниками, соблюдении социального дистанцирования. Но даже при идеальном соблюдении мер скатерти, меню, стулья, дверные ручки, столовые приборы остаются предметами повышенного риска.

"Вряд ли существует способ превратить обед в абсолютно безрисковый опыт", - отмечают авторы исследования.

Специалисты рекомендуют выбирать место, где можно посидеть на открытом воздухе с соблюдением дистанции между столиками 1,5-2 метра.

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Нельзя забывать: сотрудники заведений подвержены высокому риску заражения, поскольку ежедневно у них десятки и сотни посетителей. В связи с этим стоит свести к минимуму время пребывания в любимом месте.

Жителям стран, где случаи COVID-19 пока еще часто регистрируются, желательно отказаться от ресторанов. Лучше выбрать еду на вынос или доставку на дом.

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Все по теме:

Здоровье, Ресторан, Карантин, Кафе, Коронавирус, Covid-19.
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