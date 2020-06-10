ТОП 9 продуктов, помогающих мозговой активности

1 Курага Этот сухофрукт богат железом и витамином С. Железо отвечает за работу левого полушария мозга, стимулирующего аналитическую деятельность. А витамин С помогает железу лучше усваиваться. Несколько штук сушеных абрикосов в день защитят мозг от перегрузок.

2 Красная капуста Этот вид капусты — незаменимый источник антиоксидантов, предотвращающих появление болезни Альцгеймера. Настоящий кладезь витаминов для деятельности мозга — салат из красной капусты, моркови, зеленого лука и оливкового масла.

3 Куркума Куркумин, содержащийся в этой специи, имеет антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Это вещество активирует гены, производящие антиоксиданты, улучшает метаболизм глюкозы. Куркума, добавляемая постоянно в пищу, снижает риск заболеваний мозга и помогает сохранять полноценную мозговую активность в любом возрасте.

4 Куриное мясо Мясо этой птицы богато витаминами В2, В6 и В12. Они помогают укреплять нервную систему, улучшать память и предотвращают бессонницу.

5 Свекла В свекле содержится бетаин — вещество, способствующее улучшению настроения, самочувствия, реакции и способности концентрироваться. Если регулярно употреблять салат из сырой свеклы, сбрызнутый лимонным соком и оливковым маслом, то улучшится способность воспринимать информацию и сосредотачиваться на ней.

6 Кокосовое масло Это топливо для мозга, позволяющее и лечить, и предотвращать развитие заболеваний. Масло уменьшает воспалительные процессы и помогает мозгу работать в полноценном режиме. Чайную ложку кокосового масла можно принимать отдельно от еды или готовить на нем, добавлять в салаты.

7 Зеленый горошек Горошек в любом виде – свежий, замороженный, консервированный — содержит тиамин, который помогает улучшить настроение, укрепляет память и способствует концентрации внимания.

8 Вино Виноград содержит в себе вещество ресвератрол, которое замедляет процессы старения, стимулирует приток крови к мозгу, контролирует жировые клетки. Дозировки не больше 5 миллиграммов в день вполне достаточно для защиты мозга. Правда, одного бокала вина не хватит, чтобы получить такое количество полезного вещества, поэтому его нужно принимать дополнительно в витаминных комплексах.