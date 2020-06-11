Что делает Вас старше: привычки, от которых стоит отказаться

1 Неправильная еда Если ваш ежедневный рацион неизменно включает такие продукты как растительное масло, маргарин, красное мясо, белый хлеб, сладости, обработанные пищевые продукты, то на коже это будет сказываться не самым благоприятным образом. Дело в том, что эти продукты могут вызвать воспаления в организме, а это в свою очередь ускоряет образование морщин, что и делает старше. Для того, чтобы предотвратить преждевременное старение, делайте упор на продукты богатые омега-3 жирными кислотами и альфа-линолиевой кислотой (ALA), такие как льняное семя, льняное масло, авокадо, лосось и оливковое масло. Эти продукты помогут вашей коже оставаться мягкой и эластичной, безупречной на внешний вид. Обязательно употребляйте фрукты и овощи. Свежие плоды в изобилии содержат цинк, селен, витамин С, и бета-каротин, которые являются ключевыми игроками в процессе производства коллагена в организме, а также способствуют защите кожи от свободных радикалов. Прекрасные варианты для полезного перекуса на бегу — красный перец и морковь. Просто нарежьте их дольками и возьмите с собой. Если вы не поклонник морковки и перца, замените их, к примеру, брокколи — 1 чашка содержит 100% рекомендованной суточной нормы витамина С. И наконец, убедитесь, что вы потребляете достаточное количество белка — недавние исследования показали, что недостаток белка в организме может вызвать слезы, морщины и трещины на коже, что делает людей старше. В идеале добавляйте небольшое количестве белка в каждый прием пищи — это могут быть яйца, постная говядина, мясо птицы, фасоль и т.д.

2 Потеря гормона роста Организм человека вырабатывает гормон роста в гипофизе. Этот гормон отвечает за прохождение многих процессов в организме, в том числе и за выработку коллагена для поддержания здоровья кожи и правильного состава мышц. С возрастом выработка коллагена замедляется, что может привести к истончению и ослаблению кожного покрова и что делает людей старше. Конечно, остановить время невозможно, но замедлить процессы старения все же можно. Результаты исследования бренда SeroVital, проведенного в 2012 году, позволили предположить, что некоторые комбинации аминокислот могут стимулировать выработку в организме гормона роста, который, в свою очередь, будет стимулировать производство коллагена и поможет сохранить гладкую кожу надолго. В процессе исследования участники получали специальную смесь аминокислот, которая позволила повысить уровень гормона роста более чем в 6 раз. У них также улучшился обмен веществ и повысилась выносливость. Также по неподтвержденным данным, люди, которые принимали добавки, содержащие гормон роста или делали инъекции с ним, отмечали, что кожа становилась ярче, улучшался слух, появлялось больше сил и энергии.

3 Алкоголь Алкоголь является естественным мочегонным средством, так что чем больше вы пьете, тем больше обезвоживаете свой организм, что в результате негативно сказывается на вашей коже. Кроме того чрезмерное употребление алкоголя вызывает вспышки розацеа и обостряет акне, способствует появлению морщин, что делает вас старше визуально. Конечно, отказывать себе в удовольствии иногда выпить бокал вина не стоит. Просто помните — чем меньше вы пьете, тем меньше нагружаете свою печень, а значит ваш организм быстрее избавляется от токсинов и примесей, что в результате благотворно отражается на вашей коже.

4 Стресс Постоянное беспокойство, тревога или стресс быстрее всего отразятся на коже. По данным исследований, связанный с работой стресс может оказывать вредное воздействие даже на ДНК в клетках. Согласно статье исследователи измерили длину участков ДНК, так называемых теломер, и обнаружили, что люди, которые на работе больше подвергались стрессу, имели самые короткие теломеры, в результате чего клетки в организме старели и умирали, что ускоряло процесс старения. Кроме того, стресс может состарить ваш мозг, повысить кровяное давление и нарушить сон. Все это в совокупности визуально делает старше. Есть несколько простых приемов, которые помогают меньше испытывать волнение и тревогу на работе. Например, ограничьте количество кофеина в своем рационе, избегайте обработанных продуктов, которые нагружают пищеварительную систему, и попробуйте до начала рабочего дня заниматься йогой или медитаций, чтобы повысить настроение и успокоить ум.

5 Недосыпание Большинство взрослых людей сегодня спит намного меньше, чем рекомендовано делать среднестатистическому человеку. Это приводит к таким негативным последствиям для здоровья, как увеличение веса, нарушение иммунной системы, снижение концентрации, землистый цвет кожи и провалы в памяти. Поэтому обязательно старайтесь спать не менее 7-9 часов в сутки. При этом лучше всего спать на спине, так как если лежать слишком долго на одной стороне лица, на утро можно обзавестись новыми морщинами или так называемыми «линиями» сна, которые придают лицу не самый свежий и отдохнувший вид, а это делает старше визуально.

6 Солнечные ванны Как бы ни было приятно греться на пляже под солнцем, загар для кожи оказывается не самым лучшим подарком. Принятие солнечных ванн чревато риском развития рака, к тому же чрезмерное воздействие УФ-лучей ослабляет клетки кожи и кровеносные сосуды, истончает кожу, делает ее более восприимчивой к повреждениям. Если вы все же планируете проводить продолжительное время на солнце, обязательно используйте солнцезащитный крем. На первый взгляд это кажется очевидным, но австралийское исследование только недавно официально подтвердило, что регулярное, ежедневное применение солнцезащитного крема помогает бороться с морщинами, снижает риск развития рака кожи, и поддерживает вашу кожу гладкой и упругой. Для взрослого человека достаточно использовать крем с защитой SPF 30, нанося его равномерно на все тело. Не забывайте повторно применять солнцезащитный крем через каждые два часа, особенно в жаркие летние дни, когда вы купаетесь или постоянно находитесь на солнце. Если вы все же обгорели, то используйте витамин С. «Исследования показали, что витамин С, нанесенный на кожу, предотвращает появление ожогов и способствует заживлению уже имеющихся, — говорит Джеральд Аймбер (Gerald Imber), доктор медицинских наук, пластический хирург. — Если вы добавите витамин Е, эффект будет еще лучше. А если в смесь войдет мелатонин, то превосходная защита для вашей кожи будет обеспечена».

7 Курение Вы наверняка знаете, что курение провоцирует болезни сердца, бесплодие, рак мочевого пузыря, высокое кровяное давление, и, конечно же, рак легких. Помимо этого регулярное курение способствует появлению заболеваний кожи, таких как псориаз, лишает клетки кожи кислорода, а это приводит к бледному нездоровому цвету кожи. Курение и пассивное курение также вызывают распад коллагена, что чревато рыхлостью и дряблостью кожи лица, шеи и предплечий. И, наконец, во время курения постоянно задействуются мышцы вокруг рта, что приводит к появлению морщин в этой области, что делает людей старше.

8 Пренебрежение здоровьем глаз «Кожа вокруг глаз самая тонкая и имеет очень мало сальных желез, — говорит Дебра Джелиман (Debra Jaliman), доктор медицинских наук, дерматолог. — Чтобы предотвратить появление признаков старения, выбирайте дневной крем для глаз, в составе которого есть пептиды — они стимулируют производство коллагена и предотвращают появление сеточки морщин вокруг глаз. Внимательно читайте состав крема — часто вместо пептидов используют другие ингредиенты, которые создают эффект уменьшения отечности и кругов под глазами, например, кофеин, никотиновую кислоту (форму витамина B ниацин).

9 Отказ от спорта Умеренные физические нагрузки не только способствуют поддержанию веса, нормальной работе сердца и легких, но и воздействуют омолаживающе на кожу. Здесь главное не переборщить — тренироваться несколько часов на пределе возможностей вашего сердца не стоит, это лишь приведет к повреждению кожи. Лучше отдавать предпочтение коротким интенсивным тренировкам, во время которых вы много потеете, а значит расстаетесь с ненужными токсинами. В этом случае вы заметите положительные изменения совсем скоро.