Борется с инфекциями, запорами и спазмами: польза укропа для организма

Новости шоу бизнеса:Медики рассказали о свойствах и преимуществах этого травянистого растения.

Пользу укропа нельзя недооценить: он не только обладает приятным ароматом и вкусом, но и помогает укрепить здоровье.

Многочисленные исследования показали, что укроп оказывает благоприятное воздействие на ЖКТ.

Содержащиеся в нем вещества уменьшают тошноту, помогают при метеоризме, устраняют боли в животе и нормализуют пищеварение. Эта приправа также известна благодаря своему профилактическому эффекту - она борется с инфекциями, запорами и спазмами.

Диетологи связывают пользу укропа с его составом, в который входят витамины А, В и С. Благодаря последним иммунная система получает необходимую защиту, а состояние костей, глаз, кожи и волос заметно улучшается.

Что касается кальция, фосфора, железа, магния и калия, то они снабжают организм для борьбы с патогенами. Немногие знают, что укроп используют в качестве средства от комаров.

Репеллентом на основе этой ароматической травы можно обрабатывать кожу или помещения. Сам же спрей готовится из простого отвара.