Борется с инфекциями, запорами и спазмами: польза укропа для организма

Пользу укропа нельзя недооценить: он не только обладает приятным ароматом и вкусом, но и помогает укрепить здоровье.
Многочисленные исследования показали, что укроп оказывает благоприятное воздействие на ЖКТ.
Содержащиеся в нем вещества уменьшают тошноту, помогают при метеоризме, устраняют боли в животе и нормализуют пищеварение. Эта приправа также известна благодаря своему профилактическому эффекту - она борется с инфекциями, запорами и спазмами.
Диетологи связывают пользу укропа с его составом, в который входят витамины А, В и С. Благодаря последним иммунная система получает необходимую защиту, а состояние костей, глаз, кожи и волос заметно улучшается.
Что касается кальция, фосфора, железа, магния и калия, то они снабжают организм для борьбы с патогенами. Немногие знают, что укроп используют в качестве средства от комаров.
Репеллентом на основе этой ароматической травы можно обрабатывать кожу или помещения. Сам же спрей готовится из простого отвара.