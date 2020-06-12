Мифы о правильном питании: во что не стоит верить

Миф 1: необходимо пить много воды
О пользе воды для организма написано уже немало. Диетологи всех мастей упорно твердят, что в день нужно пить не менее двух литров. Но важно понимать, что это лишь усредненные данные, которые в каждой конкретной ситуации будут корректироваться: зима или лето на дворе, интенсивность физических нагрузок, скорость обменных процессов и т.д. Это как высчитывать среднюю температуру по больнице, когда у одного пациента лихорадка, а у другого – озноб. Очевидно, что не стоит заставлять себя пить, если не хочется. Нормой считается употребление 30 г воды на 1 кг веса, при условии, что вы не страдаете отечностью.
Миф 2: обезжиренные продукты полезнее
Существует распространенный миф о том, что правильное питание построено исключительно на продуктах с низким содержанием жиров. Соответственно, более "жирные" блюда – менее полезны для организма.
В данном утверждении можно выделить сразу два заблуждения. Первое: во многие обезжиренные продукты, чтобы они стали вкуснее, производитель добавляет искусственные подсластители и другие усилители вкуса, что само по себе противоречит азам здорового питания. Второе: жиры бывают разные, а некоторые просто незаменимы для человеческого организма.
Оценивая качество продукта, важно определить не только наличие жиров, но и их качество. Мононасыщенные жиры (содержатся в орехах, жирных видах рыб, авокадо) способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы. А вот трансжиры и полинасыщенные жиры провоцируют закупоривание сосудов и повышают уровень "плохого" холестерина.
Миф 3: вегетарианство лишает организм необходимого белка
Негативное мнение о растительной диете зачастую связано с убеждением о нехватке белка в рационе ЗОЖника. По факту, растительная пища вполне способна обеспечить полный набор аминокислот, необходимых человеку. О чем свидетельствуют впечатляющие спортивные результаты некоторых выдающихся спортсменов и бодибилдеров, отказавшихся от питания, основанного на животной пище.
Кроме того, переход на растительный белок позволяет избежать многих проблем, связанных с пищеварением.
Миф 4: фруктовые соки и фрукты одинаково полезны
Несмотря на мнение о том, что в любом виде фрукты несут одинаковую пользу для организма, все-таки разница существует. В переработанном состоянии фрукты практически лишены клетчатки, что существенно сказывается на концентрации незаменимых микро и макроэлементов в конечном продукте.
Миф 5: черный хлеб полезнее белого
Данное утверждение правдиво лишь отчасти. Рецептура хлеба темных сортов попросту может включать карамельные красители, а не высокое содержание клетчатки. Для правильного питания самым полезным считается цельнозерновой или отрубной хлеб. Но учтите, что количество килокалорий в белом и черном хлебе практически идентично.
Миф 6: гранола – отличный вариант для завтрака
Гранола – суперфуд, который относительно недавно появился в меню правильного питания. Но, важно понимать, что подобный завтрак будет полезен, только если приготовлен самостоятельно, а не куплен где-нибудь в розничной сети. Искусственные подсластители, добавляемые производителями в продукт, чтобы снизить его калорийность, но придать хоть какой-то вкус, будут лишь провоцировать аппетит.
Кстати, если гранолу подают в каком-нибудь кафе, то не поленитесь спросить добавляют ли в неё подсластители, сиропы или другие "вкусовые" добавки, которые снижают ценность данного блюда в контексте правильного питания.
Миф 7: необходимо полностью исключить сладкое из рациона
Довольно распространенное заблуждение. Ведь даже самые строгие диеты не лишены некоторых послаблений: черный шоколад, пастила и т.д. В противном случае полный отказ от сладкого может спровоцировать стрессы и срывы. Тем более, что десертов, соответствующих требованиям правильного питания, можно найти/приготовить довольно много.
Миф 8: поливитамины полезны для организма
Это утверждение правдив наполовину. Все дело в том, что поливитамины дают организму весь спектр витаминов и минералов. Хотя, зачастую, ему не хватает лишь некоторых из них. В данном случае лучшим решением станет консультация со специалистом, который сможет назначить именно те вещества, которых не достает вашему телу.
Миф 9: нельзя есть после 18.00
Наверное, это одно из самых закоренелых ошибочных утверждений, связанных с правильным питанием. Распорядок дня и современный ритм жизни вынуждает большинство из нас готовиться ко сну ближе к полуночи. А если учитывать, что поздний ужин должен состояться за 3-4 часа до сна, то легкий перекус в восемь, а то и в девять часов вечера – вполне в правилах правильного питания.
Миф 10: коричневый сахар полезнее белого
Данное заблуждение основано на том, что темный сахар включает примеси кальция, железа и магния. На самом деле концентрация минералов в коричневом сахаре настолько мала, что реальной пользы организму не приносит. По факту, что белый (рафинированный), что темный сахар содержат практически одинаковое количество калорий (16 ккал против 17 ккал в одной чайной ложке) и в одинаковой степени способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета.
Кроме того, тем, кто не только беспокоится о своем здоровье (придерживается правильного питания), но и следит за фигурой, стоит избегать некоторых "ловушек ЗОЖ" или, по крайней мере, соблюдать умеренность в их употреблении:
Важно понимать, что правильное питание – это не попытка похудеть (хотя, конечно, одно другому не мешает), а осознанный выбор образа жизни. И универсального для всех "черного списка" запрещённых продуктов не существует, все познается методом проб и ошибок. Надеюсь, что наш краткий список поможет вам избежать хотя бы некоторых из них.