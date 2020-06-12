Мифы о правильном питании: во что не стоит верить

1 Миф 1: необходимо пить много воды О пользе воды для организма написано уже немало. Диетологи всех мастей упорно твердят, что в день нужно пить не менее двух литров. Но важно понимать, что это лишь усредненные данные, которые в каждой конкретной ситуации будут корректироваться: зима или лето на дворе, интенсивность физических нагрузок, скорость обменных процессов и т.д. Это как высчитывать среднюю температуру по больнице, когда у одного пациента лихорадка, а у другого – озноб. Очевидно, что не стоит заставлять себя пить, если не хочется. Нормой считается употребление 30 г воды на 1 кг веса, при условии, что вы не страдаете отечностью.

2 Миф 2: обезжиренные продукты полезнее Существует распространенный миф о том, что правильное питание построено исключительно на продуктах с низким содержанием жиров. Соответственно, более "жирные" блюда – менее полезны для организма. В данном утверждении можно выделить сразу два заблуждения. Первое: во многие обезжиренные продукты, чтобы они стали вкуснее, производитель добавляет искусственные подсластители и другие усилители вкуса, что само по себе противоречит азам здорового питания. Второе: жиры бывают разные, а некоторые просто незаменимы для человеческого организма. Оценивая качество продукта, важно определить не только наличие жиров, но и их качество. Мононасыщенные жиры (содержатся в орехах, жирных видах рыб, авокадо) способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы. А вот трансжиры и полинасыщенные жиры провоцируют закупоривание сосудов и повышают уровень "плохого" холестерина.

3 Миф 3: вегетарианство лишает организм необходимого белка Негативное мнение о растительной диете зачастую связано с убеждением о нехватке белка в рационе ЗОЖника. По факту, растительная пища вполне способна обеспечить полный набор аминокислот, необходимых человеку. О чем свидетельствуют впечатляющие спортивные результаты некоторых выдающихся спортсменов и бодибилдеров, отказавшихся от питания, основанного на животной пище. Кроме того, переход на растительный белок позволяет избежать многих проблем, связанных с пищеварением.

4 Миф 4: фруктовые соки и фрукты одинаково полезны Несмотря на мнение о том, что в любом виде фрукты несут одинаковую пользу для организма, все-таки разница существует. В переработанном состоянии фрукты практически лишены клетчатки, что существенно сказывается на концентрации незаменимых микро и макроэлементов в конечном продукте.

5 Миф 5: черный хлеб полезнее белого Данное утверждение правдиво лишь отчасти. Рецептура хлеба темных сортов попросту может включать карамельные красители, а не высокое содержание клетчатки. Для правильного питания самым полезным считается цельнозерновой или отрубной хлеб. Но учтите, что количество килокалорий в белом и черном хлебе практически идентично.

6 Миф 6: гранола – отличный вариант для завтрака Гранола – суперфуд, который относительно недавно появился в меню правильного питания. Но, важно понимать, что подобный завтрак будет полезен, только если приготовлен самостоятельно, а не куплен где-нибудь в розничной сети. Искусственные подсластители, добавляемые производителями в продукт, чтобы снизить его калорийность, но придать хоть какой-то вкус, будут лишь провоцировать аппетит. Кстати, если гранолу подают в каком-нибудь кафе, то не поленитесь спросить добавляют ли в неё подсластители, сиропы или другие "вкусовые" добавки, которые снижают ценность данного блюда в контексте правильного питания.

7 Миф 7: необходимо полностью исключить сладкое из рациона Довольно распространенное заблуждение. Ведь даже самые строгие диеты не лишены некоторых послаблений: черный шоколад, пастила и т.д. В противном случае полный отказ от сладкого может спровоцировать стрессы и срывы. Тем более, что десертов, соответствующих требованиям правильного питания, можно найти/приготовить довольно много.

8 Миф 8: поливитамины полезны для организма Это утверждение правдив наполовину. Все дело в том, что поливитамины дают организму весь спектр витаминов и минералов. Хотя, зачастую, ему не хватает лишь некоторых из них. В данном случае лучшим решением станет консультация со специалистом, который сможет назначить именно те вещества, которых не достает вашему телу.

9 Миф 9: нельзя есть после 18.00 Наверное, это одно из самых закоренелых ошибочных утверждений, связанных с правильным питанием. Распорядок дня и современный ритм жизни вынуждает большинство из нас готовиться ко сну ближе к полуночи. А если учитывать, что поздний ужин должен состояться за 3-4 часа до сна, то легкий перекус в восемь, а то и в девять часов вечера – вполне в правилах правильного питания.