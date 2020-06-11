Скачать
Четверг, 11.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
НБУ принял решение снизить учетную ставку для поддержки экономики
НБУ принял решение снизить учетную ставку для поддержки экономики
Вакарчук заявил, что слагает депутатские полномочия
Вакарчук заявил, что слагает депутатские полномочия
Ребров ответил на вопрос о Фенербахче
Ребров ответил на вопрос о Фенербахче
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 июня

Как горячая ванна влияет на обмен веществ

Как горячая ванна влияет на обмен веществ
14:06 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Расслабление в горячей воде активирует выделение веществ, понижающих кровяное давление, разгоняющих метаболизм и понижающих уровень сахара в крови.

После тяжелого рабочего дня хочется расслабиться и отдохнуть. Отличным вариантом станет принятие горячей ванны. Ученые утверждают, что такая процедура полезно влияет на здоровье и способствует похудению.

Эксперты провели исследование, участие в котором взяли добровольцы с избыточным весом и малоподвижным образом жизни. Они пытались выяснить, могут ли согревающие ванны стать альтернативным лечением для людей в возрасте или с ограниченными возможностями.

Результаты показали, что после часового пребывания в ванне с температурой воды +39 у испытуемых отмечалось снижение сахара и инсулина в крови, сопровождаемое ускорением метаболизма глюкозы. Что особенно приятно, впоследствии подтвердилось, что результаты испытаний актуальны для людей любой возрастной группы и практикуемой активности.

Чем полезна кружка шоколада в день
Чем полезна кружка шоколада в деньЧитать полностью

Горячая вода (можно добавить в ванну настой ромашки или зверобоя) поможет избежать развития болезни, а влажный пар увлажнит носовые проходы, действуя как естественное противоотечное средство для облегчения симптомов простуды и гриппа.

Упомянутое выше исследование доказало, что горячая ванна снижает пиковые уровни сахара после приема пищи и помогает сжечь около 140 калорий в час, что больше, к примеру, чем при часовой прогулке быстрым шагом.

Помимо этого, горячая ванна снимает общий стресс от физических нагрузок, успокаивает напряженные мышцы и благотворно влияет на сон, а душ обеспечивает отличный массаж для плеч, шеи и спины, улучшает кровообращение и состояние кожи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Горячая ванна, Польза горячей ванны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Модные платья 2020-2021 – тренды платьев, новинки (Фото)
02 Ничего не помнит: Михаил Ефремов хотел свести счеты с жизнью - СМИ
03 В Украине рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки
04 Зеленский прокомментировал общение с Порошенко, и назвал его главную ошибку
05 Одежда на лето: стильные цвета сезона 2020 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СБУ призывает украинцев не ехать в Россию
СБУ призывает украинцев не ехать в Россию
К смягчению карантина не готовы 8 областей и город Киев
К смягчению карантина не готовы 8 областей и город Киев
Новые правила: как иностранцев будут пускать в Украину
Новые правила: как иностранцев будут пускать в Украину
MONATIK и Вера Брежнева выпустили летнюю песню &quot;Вечериночка&quot; (Видео)
MONATIK и Вера Брежнева выпустили летнюю песню "Вечериночка" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь