Как горячая ванна влияет на обмен веществ

Расслабление в горячей воде активирует выделение веществ, понижающих кровяное давление, разгоняющих метаболизм и понижающих уровень сахара в крови.

После тяжелого рабочего дня хочется расслабиться и отдохнуть. Отличным вариантом станет принятие горячей ванны. Ученые утверждают, что такая процедура полезно влияет на здоровье и способствует похудению.

Эксперты провели исследование, участие в котором взяли добровольцы с избыточным весом и малоподвижным образом жизни. Они пытались выяснить, могут ли согревающие ванны стать альтернативным лечением для людей в возрасте или с ограниченными возможностями.

Результаты показали, что после часового пребывания в ванне с температурой воды +39 у испытуемых отмечалось снижение сахара и инсулина в крови, сопровождаемое ускорением метаболизма глюкозы. Что особенно приятно, впоследствии подтвердилось, что результаты испытаний актуальны для людей любой возрастной группы и практикуемой активности.

Горячая вода (можно добавить в ванну настой ромашки или зверобоя) поможет избежать развития болезни, а влажный пар увлажнит носовые проходы, действуя как естественное противоотечное средство для облегчения симптомов простуды и гриппа.

Упомянутое выше исследование доказало, что горячая ванна снижает пиковые уровни сахара после приема пищи и помогает сжечь около 140 калорий в час, что больше, к примеру, чем при часовой прогулке быстрым шагом.

Помимо этого, горячая ванна снимает общий стресс от физических нагрузок, успокаивает напряженные мышцы и благотворно влияет на сон, а душ обеспечивает отличный массаж для плеч, шеи и спины, улучшает кровообращение и состояние кожи.