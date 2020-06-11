Не только из-за коронавируса: почему стоит часто мыть руки

Эксперты назвали еще одну причину, почему следует часто мыть руки.

По данным исследования, опубликованного в журнале Environmental Science & Technology Letters, вредные антипирены могут присутствовать на коже рук и мобильных телефонах.

Ученые обнаружили, что галогенированные антипирены, добавленные в пластиковые корпуса телевизоров, могут перемещаться с них в воздух в помещении, а затем на руки или мобильные устройства.

Постоянное взаимодействие с ними чревато контактами с токсичными веществами. Исследователи подчеркивают, что это является еще одной причиной не забывать о гигиене и часто мыть руки.

Известно, что галогенированные антипирены, такие как полибромированные дифениловые эфиры, представляют опасность для здоровья детей. Предыдущие исследования показали, что воздействие этих химических веществ может вызвать снижение IQ и поведенческие проблемы у подрастающего поколения.