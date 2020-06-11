От синяков, от усталости, от сонливости: самые полезные виды чая

Чай - один из самых популярных и универсальных напитков.

Чай не только отлично тонизирует, но также насыщает организм ценными микроэлементами, а еще помогает справиться с неприятными симптомами. Рассказываем о самых полезных видах чая.

Мятный чай от усталости

Мята имеет сильное успокаивающее действие. Всего одна чашечка этого напитка избавит вас от тревоги, поможет обрести гармонию и решить проблемы со сном. Кроме этого, такой чай хорошо справляется с головной болью и улучшает зрение.

Мате от синяков на теле

В этом напитке содержится витамин Р. Он помогает укрепить стенки сосудов, благодаря чему можно не бояться синяков на теле. Это особенно полезно для обладателей тонкой и нежной кожи.

Также выпитая чашечка мате поможет избавиться от мышечных, головных болей и тошноты. Чай нормализует давление, тонизирует, очищает желудок и поднимает настроение.

Малина при ПМС

Далеко не всем известно, что малиновый чай — лучший напиток при простуде и кашле. Но на этом его ценные свойства не заканчиваются. Доказано, что такой напиток помогает женщинами справиться с неприятными симптомами ПМС, облегчает течение беременности и помогает восстановиться после родов. К тому же, он нормализует менструальный цикл, снимает спазмы и избавляет от тошноты.

Гибискус от температуры

Гибискус, или как его ещё называют каркаде, имеет очень много полезных свойств для нашего организма. Так, благодаря большому количеству фруктовых кислот его пьют при повышенной температуре. Он также помогает укрепить сосуды, избавиться от лишнего веса, токсинов и других вредных веществ.

Масала от сонливости

Этот чай, который состоит из разных специй, имеет свойство бодрить и снимать сонливость. Смесь пряных ингредиентов активирует обмен веществ в организме. В таком случаи, чашечка масалы заменит кофе и зарядит вас энергией на весь день. К тому же, этот чай имеет ещё несколько полезных свойств: улучшает пищеварение, сжигает токсины, нормализует кровообращения и очищает кровь. Приводит давление в норму и укрепляет память при длительном использовании.