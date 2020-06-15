Когда вода не помогает: продукты, утоляющие жажду

1 Сельдерей Содержание воды: 95,4% Как и все продукты с высоким содержанием жидкости, овощ славится очень маленьким содержанием калорий - всего 6 калорий. Пара стебельков - и вода в сочетании с волокнистой структурой дарит ощущение сытости. Правда, на короткое время.

2 Огурцы Содержание воды: 96,7% Это идеальный компонент для зимних салатов и летних супов. "Попробуйте увеличить увлажняющую силу огурца", - советует Кери Ганс (Keri Gans), известный американский диетолог и автор книг о здоровом питании. "Смешайте его с обезжиренным йогуртом, мятой, клубникой, кубиками льда, чтобы приготовить огуречный суп. Такое блюдо освежает в любое время года".

3 Редис Содержание воды: 95,3% Дополнить салат из айсберга может освежающий корнеплод. Кроме жидкости, в нем много антиоксидантов, прежде всего катехинов. Они регулируют проницаемость капилляров и увеличивают упругость стенок сосудов.

4 Помидоры Содержание воды: 94,5% Нарезанные помидоры - основа для салатов и бутербродов. Несколько канапе из помидоров, моцареллы, базилика и винограда - не только вкусная закуска, но и полноценная замена чашке чая. Кроме того, жажду хорошо утоляют несколько помидорок-черри.

5 Зеленый перец Содержание воды: 93,9% Во всех перцах много жидкости. Однако зеленый опередил красных и желтых собратьев (в них "всего" 92% воды). Зато по количеству антиоксидантов они не уступают друг другу. "Перцы хороши в качестве закуски, когда вы голодными возвращаетесь с работы и беретесь за приготовление ужина", - отмечает Кери Ганс.

6 Цветная капуста и брокколи Содержание воды: 92,1% и 90,7% соответственно В дополнение к большому содержанию воды скромные крестоцветы богаты витаминами и фитонутриентами, которые помогают снизить уровень холестерина и бороться с раком, включая рак молочной железы. Брокколи отличается лишь повышенным содержанием клетчатки, витаминов А и С. К тому же в брокколи много сульфорафана - соединения, обладающего противораковым и антибактериальным свойствами.

7 Шпинат Содержание воды: 91,4% воды И пусть айсберг чуть опережает по содержанию воды, зато в свежих листьях шпината много лютеина, калия, клетчатки и фолиевой кислоты. А в 1 чашке - 15% суточной нормы витамина Е. Чем не повод объединить шпинат с айсбергом в одной салатнице?