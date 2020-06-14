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Заботится о коже, зрении и насыщает минералами: чем полезен шафран

Заботится о коже, зрении и насыщает минералами: чем полезен шафран
Обновлено 17:18 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Узнайте, почему стоит включить шафран в свой рацион.

Шафран - это уникальная специя, которая обладает множеством целебных для организма свойств.

Насыщает организм минералами

Шафран является хорошим источником минеральных веществ. В частности, включив в рацион эту специю, можно насытить организм калием, кальцием, магнием, марганцем, железом, селеном и цинком. Калий благотворно воздействует на работу сердечной мышцы и нормализует давление, марганец и цинк нужны организму для синтеза антиокислительных кислот, а железо необходимо для воспроизводства эритроцитов.

Улучшает зрение

Профессор Сильвия Бисти провела исследование, результаты которого доказали, что шафран положительно влияет на зрение людей, страдающих так называемой мышечной дегенерацией. Такие изменения в организме связаны с естественным процессом старения. Каким образом пряность воздействует на организм? Шафран действует как сильный антиокислитель, затрагивая гены, которые управляют уровнем жирных кислот в мембранах клеток. Таким образом, зрительные клетки становятся сильнее.

Борется с депрессией

Шафран богат ценными эфирными маслами, среди которых пинен, борнеол, терпинен и ряд других. Указанные компоненты оказывают антиоксидантное действие на организм, успокаивают нервную систему и улучшают настроение. Кроме этого, в состав специи входит а-кроцин, который относят к числу природных антидепрессантов.

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Заботится о коже

К полезным свойствам шафрана можно также отнести его способность влиять на состояние кожи. Специю часто используют в качестве ингредиента антивозрастной косметики. Доказано, что шафран улучшает цвет лица, разглаживает мелкие морщины, уменьшает проявления пигментных пятен и стимулирует обменные процессы в клетках.

Выводит токсины

Богатый состав специи делает шафран незаменимым средством при лечении множества недугов. Ученые относят его к числу самых эффективных природных антисептиков. Известно, что шафран используется не только для лечения неврозов и бессонницы, но также помогает очистить кровь и вывести токсины из организма.

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Здоровье, Польза, шафран, Пряность.

Автор:

Телеграф
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