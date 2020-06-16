Продукты, которые повреждают печень

Специалисты отметили, что содержащиеся в этих продуктах вещества могут повреждать печень.

Ученые из Испании сообщили, что некоторые продукты питания способны спровоцировать ухудшение работы печени и другие проблемы со здоровьем.

Научные сотрудники Университета Гранады в процессе эксперимента выяснили, что существует два продукта, которые могут вызвать не только воспаление печени, но и прочие сложности со здоровьем у человека.

Например, такими отрицательными свойствами обладают рыбий жир и подсолнечное масло в случае их регулярного злоупотребления.

В результате проводимого опыта ученые определили, что рыбий жир уменьшал длину теломер печени, а подсолнечное масло спровоцировало утолщение и выполняло процесс рубцевания тканей. При этом оливковое масло не приносило схожего вреда здоровью, передает портал «Актуальные новости».