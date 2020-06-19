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Список продуктов питания, которые снижают риск возникновения рака молочных желез

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Список продуктов питания, которые снижают риск возникновения рака молочных желез
Обновлено 04:52 Сегодня Телеграф formulazdorovya.com Фото: pixabay.com
Рак молочных желёз – это опасное онкологическое заболевание, которое ежегодно уносит десятки тысяч жизней.
  • 1

    Грецкие орехи

    Мы знаем о том, что орехи являются одним из лучших источников полезных для организма жиров. Оказывается, они также могут снижать риск возникновения рака молочных желёз. Во-первых, они содержат витамин гамма-токоферол, который блокирует ферменты, необходимые для выживания опухолевых клеток. Во-вторых, в состав грецких орехов входят фитостеролы, которые регулируют уровень эстрогенов и препятствуют развитию новообразования.

  • 2

    Гранат

    Гранат тормозит развитие гормонозависимого рака молочных желёз. Согласно исследованию, эллагиновая кислота, входящая в состав фрукта, уменьшает продукцию эстрогенов и препятствует росту раковых клеток. Однако нужно быть осторожным, поскольку в гранате содержится большое количество сахара. Употреблять этот фрукт не рекомендуется людям, страдающим сахарным диабетом, поскольку это может негативно сказаться на уровне глюкозы в крови.

  • 3

    Оливковое масло

    Испанские исследователи обнаружили, что женщины, потребляющие оливковое масло первого отжима, имеют на 68% меньшую вероятность возникновения рака молочных желёз по сравнению с теми, кто получает жиры из кукурузного масла. Это является одним из основных достоинств средиземноморской диеты. В исследовании было подтверждено, что противовоспалительные фенольные соединения и олеиновая кислота подавляют рост злокачественных клеток.

  • 4

    Черника

    Оказывается, черника – это продукт не только очень вкусный, но и крайне богатый антиоксидантами. Установлено, что эти ягоды обладают мощными противоопухолевыми свойствами, поскольку они препятствуют образованию провоспалительных соединений. Черника не только подавляет развитие рака молочных желёз, но и стимулирует собственную антинеопластическую активность организма.

  • 5

    Морковь

    Исследование, опубликованное в “Американском журнале клинического питания”, продемонстрировало, что женщины с высоким содержанием каротиноидов (пигменты, входящие в состав моркови) в крови имеют на 18-28% меньший риск развития рака молочных желёз. Данные антиоксиданты оказались крайне эффективны в борьбе с опухолевыми клетками.

  • 6

    Куркума

    Куркума – это ещё один продукт, обладающий мощными антиоксидантными свойствами. Данная пряность содержит куркумин – вещество, оказывающее сильное превентивное действие в отношении злокачественных клеток. Хроническое воспаление – это один из основных факторов риска развития и метастатического распространения рака молочных желёз. Противовоспалительные и антиоксидантные свойства куркумы препятствуют возникновению новообразования.

  • 7

    Чай

    Чай издавна известен своими противоопухолевыми свойствами. Зелёный чай богат полифенолами (класс антиоксидантов с огромным количеством полезных свойств). Исследование показало, что женщины, потребляющие хотя бы одну чашку этого напитка в день, имеют более низкое содержание эстрогена в моче. Таким образом, зелёный чай является одним из главных “борцов” с гормонозависимым раком молочных желёз.

    Пересмотрите свой рацион питания и включите в него хотя бы некоторые из вышеперечисленных продуктов. При необходимости обсудите данный вопрос с диетологом.

Как мало есть и всегда оставаться сытым

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Питание, Здоровье, Здоровое питание, Советы медиков.

Автор:

Телеграф
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