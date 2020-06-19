Список продуктов питания, которые снижают риск возникновения рака молочных желез

1 Грецкие орехи Мы знаем о том, что орехи являются одним из лучших источников полезных для организма жиров. Оказывается, они также могут снижать риск возникновения рака молочных желёз. Во-первых, они содержат витамин гамма-токоферол, который блокирует ферменты, необходимые для выживания опухолевых клеток. Во-вторых, в состав грецких орехов входят фитостеролы, которые регулируют уровень эстрогенов и препятствуют развитию новообразования.

2 Гранат Гранат тормозит развитие гормонозависимого рака молочных желёз. Согласно исследованию, эллагиновая кислота, входящая в состав фрукта, уменьшает продукцию эстрогенов и препятствует росту раковых клеток. Однако нужно быть осторожным, поскольку в гранате содержится большое количество сахара. Употреблять этот фрукт не рекомендуется людям, страдающим сахарным диабетом, поскольку это может негативно сказаться на уровне глюкозы в крови.

3 Оливковое масло Испанские исследователи обнаружили, что женщины, потребляющие оливковое масло первого отжима, имеют на 68% меньшую вероятность возникновения рака молочных желёз по сравнению с теми, кто получает жиры из кукурузного масла. Это является одним из основных достоинств средиземноморской диеты. В исследовании было подтверждено, что противовоспалительные фенольные соединения и олеиновая кислота подавляют рост злокачественных клеток.

4 Черника Оказывается, черника – это продукт не только очень вкусный, но и крайне богатый антиоксидантами. Установлено, что эти ягоды обладают мощными противоопухолевыми свойствами, поскольку они препятствуют образованию провоспалительных соединений. Черника не только подавляет развитие рака молочных желёз, но и стимулирует собственную антинеопластическую активность организма.

5 Морковь Исследование, опубликованное в “Американском журнале клинического питания”, продемонстрировало, что женщины с высоким содержанием каротиноидов (пигменты, входящие в состав моркови) в крови имеют на 18-28% меньший риск развития рака молочных желёз. Данные антиоксиданты оказались крайне эффективны в борьбе с опухолевыми клетками.

6 Куркума Куркума – это ещё один продукт, обладающий мощными антиоксидантными свойствами. Данная пряность содержит куркумин – вещество, оказывающее сильное превентивное действие в отношении злокачественных клеток. Хроническое воспаление – это один из основных факторов риска развития и метастатического распространения рака молочных желёз. Противовоспалительные и антиоксидантные свойства куркумы препятствуют возникновению новообразования.