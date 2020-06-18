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Удалять или лечить: как новые технологии помогают спасти зубы

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Удалять или лечить: как новые технологии помогают спасти зубы
Обновлено 15:21 Сегодня Телеграф
Каждый человек рано или поздно сталкивается с проблемами зубов.

овые технологии помогут нам избежать болезненного похода к врачу и спасти свои родные зубы. Стоматология на Осокорках поделится более детально о новых методиках в лечении зубов.

Технология 3D сканирования лица

Цифровая стоматология с каждым днем ускоряет свое развитие. 3D сканирование лица системы DOF - это последнее слово техники.

После оцифровки всех данных человека (внутриротовой сканер, цифро-видео-фиксации и другие) мы имеем виртуальный образ, с которым удобней и намного быстрее планировать лечение.

Еще до начала лечения мы можем увидеть его результаты, которые можно корректировать по ходу.

Форма, размер и положение зубов играют очень большую роль при коррекции улыбки. Оцифровка этих данных дает возможность работать с прототипом лица пациента.

Компьютерная анестезия

Это первый крупный прорыв в этой области за последние 150 лет с момента использования шприца.

При компьютерной анестезии нет никаких неприятных ощущений. В чем же разница?

Вместо иголки используют подобие шариковой ручки, которая работает с нервными окончаниями без чрезмерного давления на десна.

Важно помнить, что это стерильные одноразовые системы.

Здесь нет онемения губ или челюсти, весь упор идет только на больной зуб.

Одномоментная имплантация зубов

Сейчас в стоматологии существуют отстроченные или одномоментные (сразу после удаления зуба) имплантации. Преимущество одномоментной - сохранение структуры мягких тканей.

Одномоментная имплантация зубов демонстрирует 97% положительных результатов.

Конечно, при гнойных процессах нужно будет повременить.

Важный момент - это диагностика. Перед процедурой имплантации нужно будет сделать томографию и 3D снимок.

После моделирования имплантантов (на месте) можно будет приступить к самой процедуре замены.

Хирургическое вмешательство длится от 20 до 40 минут под местной анестезией. При этом никакой боли пациент не почувствует.

Клиника проводит около 100 одномоментных имплантаций в месяц. Главное преимущество такой методики - вы постоянно будете находится с зубами.

Исправление прикуса без брекетов

Это идеальный вариант, когда вы хотите выровнять зубы, но при этом, не носить металлические брекеты. Речь идет о прозрачных эстетичных капах, которые минимально вмешиваются в личную жизнь.

Элайнеры (прозрачные капы) оказывают легкое почти незаметное давление на зубы для их выравнивания. После специального рентгена в клинике Вам создадут серию элайнеров, которые будете менять. При этом нужно будет носить капы по 20 часов в день. У вас не будет ограничений в приеме пищи. В особых случаях элайнеры можно будет снять.

Срок выравнивания с элайнерами - от 6 до 24 месяцев


Безопасность в связи с коронавирусом

Стоматологическим клиникам работать в условиях карантинных мер особенно сложно. Но кто-кто, а в стоматологии знаются на чистоте и стерильности. Во всех стоматклиниках введены мероприятия по предотвращению распространения инфекций: от выдачи масок на рецепции, до кварцевания кабинетов и проверки докторов.

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Зубы, Стоматология.

Автор:

Телеграф
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