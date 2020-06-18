От COVID-19 и не только: как выбрать и правильно носить одноразовые перчатки

В эпоху коронавируса многие люди задумываются о дополнительных мерах защиты.

Кожа рук способна вбирать массу микроорганизмов, в том числе неполезных для здоровья. Носить одноразовые перчатки кажется адекватной профилактической мерой. Но какие лучше выбрать? Необходимо учитывать несколько факторов, чтобы руки не сохли, а кожа оставалась чистой и ухоженной. Рассказываем тонкости выбора одноразовых перчаток и о том, как их правильно носить.

Выбор одноразовых перчаток

Перчатки бывают нескольких типов по материалу, из которого произведены: латексные, нитриловые, виниловые, полиэтиленовые, хлопковые. Первые обладают высокой прочностью, хорошо тянутся, эластичны. У них отличный и надёжный контакт с кожей, что позволяет обрести высокую тактильную чувствительность. К тому же латекс быстро разлагается, чем наверняка понравится защитникам окружающей среды. При этом есть определённые минусы: одноразовые перчатки из латекса хуже всего переносят воздействие масел, спиртов, эфиров. Иными словами, при контакте с данными веществами будут рваться.

Нитриловые перчатки производят из синтетических материалов. Их следует применять тем, у кого имеется аллергия на латекс. Различают стерильные и нестерильные модели. Врачи обычно работают именно в таких одноразовых перчатках, так как они удобнее для удержания инструментов, осмотра пациентов. Нитрил устойчивее к химическим реактивам, включая масла, поэтому их можно использовать в разной агрессивной среде. Плюс такого материала - он может быть в самых разных цветах.

В продаже имеются виниловые одноразовые перчатки. Один их плюс - дешевизна. Но материал пропускает различные белки, в том числе белки крови, микроорганизмы. В медицинской среде их не используют. Поэтому можно с уверенностью сказать, что это один из самых ненадёжных видов одноразовых перчаток в защите от вирусов.

Полиэтиленовые перчатки надёжно уберегают носителя от влаги, масла, жира, грязи, химии и смесей. Но они обладают существенным недостатком: кожа в них не дышит, руки быстро потеют, возможны различные последствия.

Как носить одноразовые перчатки?

На то они и одноразовые, что их можно носить один раз, после чего утилизировать. Желательно носить в общественных местах, где наблюдается большое скопление людей: транспорт, магазины, торговые центры. После ношения руки следует помыть с мылом, обработать антисептиком, нанести увлажняющий крем. Не рекомендуем носить полиэтиленовые перчатки, а сделать выбор в пользу нитриловых или латексных. Так можно уберечь себя от лишнего пота и разнообразных последствий.