Врач-инфекционист рассказала, как уберечь себя от коронавируса

Врач-инфекционист Ольга Голубовская призывает избегать массового скопления людей.

Для того чтобы защитить себя от коронавирусной болезни COVID-19, нужно избегать массового скопления людей и дезинфицировать руки и те вещи, которые вы часто касаетесь.

Об этом заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Два всего, я считаю для того чтобы защитить себя (от COVID-19 ред.), два условия - это избегать массовых походов туда, где большое скопление людей, если вы там находитесь, должна быть маска. Какая одета правильно, не на затылке или в кармане и дезинфекция, обработка рук и тех вещей, которых вы часто касаетесь. Больше ничего мы с вами не придумаем", - рассказала Голубовская.

Напомним, в Украине уже более 34 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 829.

Как сообщалось, в некоторых районах Украины в клиниках такой же коллапс из-за COVID-19, как в Италии.