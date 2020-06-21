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Ватные палочки: врачи объяснили, почему их нельзя использовать для чистки ушей

Ватные палочки: врачи объяснили, почему их нельзя использовать для чистки ушей
Обновлено 09:30 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Каждый человек должен выполнять ряд гигиенических правил, которые помогают поддерживать тело в чистоте и способствуют укреплению здоровья. Особое внимание стоит уделять и чистке ушей, где скапливается сера. Но вот использовать для этого ватные палочки крайне не рекомендуется. Почему?

Специалисты отмечают, что уход и чистка органов слуха должны быть деликатными. Нельзя использовать ватные палочки, хоть с ними весь процесс будет быстрым и удобным. Но это средство гигиены может протолкнуть серу вовнутрь, из-за чего возникнуть пробки.

К тому же ватные палочки способны нанести раздражение серным железам, вследствие чего их выработка будет происходить активнее. Ушной проход будет наполняться серой быстрее и может закупориться, а это чревато серьезными проблемами со слухом.

Также в ушах могут застрять хлопковые волокна, которые могут привести к инфекции и без помощи специалиста уже не обойтись.

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Чтобы избежать подобных проблем, лучше отказаться от использования ватных палочек. После ванны, душа нужно промокнуть кончиком полотенца ухо, а ту серу, которая видна, удалить. Это расстояние примерно кончика мизинца.

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Все по теме:

Вред, Уши, Гигиена, Ватные палочки.

Автор:

Телеграф
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