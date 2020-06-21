Скачать
Воскресенье, 21.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Взрыв в Киеве: найдено тело второго погибшего
Взрыв в Киеве: найдено тело второго погибшего
В Минфине намерены отказаться от кредитов МВФ: Марченко озвучил план
В Минфине намерены отказаться от кредитов МВФ: Марченко озвучил план
Десна - Заря: онлайн-трансляция матча 27-го тура УПЛ (Видео)
Десна - Заря: онлайн-трансляция матча 27-го тура УПЛ (Видео)
До финиша еще далеко: ученые нанесли на карту пятую часть дна океана
До финиша еще далеко: ученые нанесли на карту пятую часть дна океана

Невероятно полезен: чеснок может защитить от развития остеоартрита

Невероятно полезен: чеснок может защитить от развития остеоартрита
Обновлено 19:39 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay
Высокое потребление чеснока, лука и лука-порея защищает женщин от остеоартрита. Об этом сообщают медики Королевского колледжа Лондона и Университета Восточной Англии.

Артроз является наиболее распространённой формой артрита у взрослых, затрагивая около 8 млн. человек в Великобритании, но женщины более подвержены развитию болезни, чем мужчины. Заболевание вызывает болевые симптомы и инвалидность, затрагивая область бедра, коленей и позвоночника.

В данном исследовании британские врачи проанализировали историю здоровья свыше тысячи близняшек женского пола, многие из которых не имели признаков артрита.

Было обнаружено, что те, кто придерживался здорового питания с высоким потреблением фруктов и овощей, особенно чеснока, гораздо реже развивали ранний остеоартроз в тазобедренном суставе.

Хорошая профилактика против болезней глаз: зеленый чай полезен для зрения

Учёные узнали, что состав в чесноке, названный диаллиловый дисульфид, ограничивает количество разрушающих ферментов в хряще.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Остеоартрит.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ночью в Штутгарте прошли массовые беспорядки, разбиты и разграблены магазины
02 Видеообращение "представителя Крыма": Украина выразила протест на сессии ООН
03 Ватные палочки: врачи объяснили, почему их нельзя использовать для чистки ушей
04 Не девочка, а женщина: звезда "Папиных дочек" изменилась до неузнаваемости (Фото)
05 День медика 2020: лучшие поздравления своими словами, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сенцов поехал на линию соприкосновения
Сенцов поехал на линию соприкосновения
День в ООС: восемь обстрелов, один военнослужащий получил ранения
День в ООС: восемь обстрелов, один военнослужащий получил ранения
Последствия непогоды: Польшу &quot;затопило&quot; (Фото)
Последствия непогоды: Польшу "затопило" (Фото)
&quot;Я никогда не нападал на нее&quot;: Энсел Эльгорт ответил на обвинения в изнасиловании
"Я никогда не нападал на нее": Энсел Эльгорт ответил на обвинения в изнасиловании
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь