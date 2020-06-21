Невероятно полезен: чеснок может защитить от развития остеоартрита

Высокое потребление чеснока, лука и лука-порея защищает женщин от остеоартрита. Об этом сообщают медики Королевского колледжа Лондона и Университета Восточной Англии.

Артроз является наиболее распространённой формой артрита у взрослых, затрагивая около 8 млн. человек в Великобритании, но женщины более подвержены развитию болезни, чем мужчины. Заболевание вызывает болевые симптомы и инвалидность, затрагивая область бедра, коленей и позвоночника.

В данном исследовании британские врачи проанализировали историю здоровья свыше тысячи близняшек женского пола, многие из которых не имели признаков артрита.

Было обнаружено, что те, кто придерживался здорового питания с высоким потреблением фруктов и овощей, особенно чеснока, гораздо реже развивали ранний остеоартроз в тазобедренном суставе.

Учёные узнали, что состав в чесноке, названный диаллиловый дисульфид, ограничивает количество разрушающих ферментов в хряще.