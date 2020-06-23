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Любимый летний салат оказался опасен: чем вредно сочетание огурцов и помидоров

Любимый летний салат оказался опасен: чем вредно сочетание огурцов и помидоров
Обновлено 19:22 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay
По словам медиков, данные овощи лучше есть по отдельности с разницей в несколько часов.

Особенную опасность салат из огурцов и помидоров представляет для людей с повышенной кислотностью желудка, болезнями ЖКТ и почек. Специалисты пояснили: огурцы относятся к щелочным продуктам, а помидоры - к кислым. При их соединении образуются соли, что наносит вред почкам.

Вдобавок к этому из данного сочетания желудок способен переваривать лишь что-то одно, тем временем второй продукт начнет бродить, что приведет к тяжести в животе и газообразованию.

И наконец, при смешивании огурцы и помидоры теряют свои витамины, поскольку в огурцах содержится аскорбиназа, которая расщепляет витамин C.

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Последний, в свою очередь, в большом количестве содержится в томатах.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Вред, Польза.

Автор:

Телеграф
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