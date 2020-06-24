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Лучшие для здоровья: топ-5 самых полезных соков

Лучшие для здоровья: топ-5 самых полезных соков
Обновлено 02:25 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay
Фруктовые соки, которые являются самыми полезными для вашего здоровья и здоровья ваших деток, а также самыми доступными в любое время года.
  • 1

    Гранатовый сок

    Гранатовый сок занимает почетное первое место еще со времен Древней Греции. В те времена гранатовый сок использовали для лечения желудочно-кишечных заболеваний, однако сегодня известно, что полезные свойства этого продукта куда более значительны. В гранатовом соке содержится огромное количество аминокислот – своего рода «кирпичиков», из которых образуются белки. Кроме того, в гранатовом соке содержится ряд органических кислот, водорастворимых полифенолов, а также большое количество витаминов и таких микроэлементов как фосфор, калий, кальций и железо. Благодаря такому богатому составу гранатовый сок обладает рядом положительных качеств. В первую очередь следует отметить, что регулярное употребление гранатового сока значительно повышает иммунную защиту организма, что очень важно, особенно для детей в период сезонных простуд и ОРВИ. Кроме того, гранатовый сок подавляет рост патогенных бактерий и является мощным антиоксидантом.

  • 2

    Виноградный сок

     

    Виноградный сок – это полезнейший напиток, в котором содержится огромное количество разнообразных биологически активных компонентов. В достаточном количестве в виноградном соке содержатся такие микроэлементы как магний, кобальт, кальций, железо и фосфор. Кроме того, в виноградном соке содержатся и витамины группы В (В1 и В2), витамины С, Р, РР, а также провитамин А. Многочисленными научными исследованиями неоднократно было показано благотворное воздействие виноградного сока на сердце и систему кроветворения. Кроме того, отмечено, что виноградный сок положительно сказывается на умственной деятельности, что особенно важно для детей школьного возраста.

  • 3

    Апельсиновый сок

    Апельсиновый сок – пожалуй, самый популярный из всех соков. Этот напиток ценен тем, что в нем содержится огромное количество витамина С. Благодаря высокому содержанию аскорбиновой кислоты (витамина С) апельсиновый сок особенно рекомендуют употреблять в зимнее время, когда иммунитет заметно ослаблен. В этой связи апельсиновый сок является хорошим профилактическим средством от простуды и других острых респираторных вирусных заболеваний. Кроме того, содержащиеся в соке компоненты способствуют очищению крови, а также апельсиновый сок обладает тонизирующим воздействием.

  • 4

    Яблочный сок

     

    Обогатиться полифенольными антиоксидантами, железом, а самое главное – пектиновыми волокнами можно, употребляя яблочный сок. Этот напиток положительно воздействует на органы дыхания, а также защищает клетки от воздействия свободных радикалов. Яблочный сок очищает организм от шлаков, а также препятствует образованию песка и камней в почках. Регулярное употребление яблочного благотворно сказывается на работе мозга и успеваемости в школе.

  • 5

    Грушевый сок

    Грушевый сок очень полезен для пищеварения. А во время простуд – это еще и эффективное лекарственное средство. Грушевый сок обладает антибактериальным, антисептическим и противовирусным действием. Кроме того, грушевый сок снижает температуру тела и оказывает обезболивающее действие. Эффективен грушевый сок и в случае проблем с почками, в частности при инфекциях мочевыводящих путей. Для усиления полезного действия грушевый сок лучше сочетать с медом. Можно выпивать по 1 стакану грушевого сока со столовой ложкой меда 2-3 раза в сутки.

    Выбираем сок

    Итак, с самыми полезными соками вы уже ознакомились, однако остается вопрос: какой сок выбрать? Ценность сока заключается в его составляющих компонентах. Поэтому важно, чтобы в соке были сохранены все полезные вещества. Пластиковая и стеклянная, тара к сожалению, не годится для хранения соков, так как она пропускает свет, который разрушает витамины и другие биологически-активные вещества. Поэтому соки лучше всего покупать в непрозрачной экологически чистой таре, например в картонной упаковке Тетра Пак. В таком соке сохраняются все его полезные компоненты, а это значит, что польза от него будет максимальной.

Сухофрукт, который обладает противораковыми свойствами

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Питание, Здоровье, Сок, Польза.

Автор:

Телеграф
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