Еще один "плюсик": кофе полезен для сердечников

У людей, которые регулярно пьют кофе, реже наблюдаются проблемы с сердечным ритмом. К такому выводу пришла группа медиков под руководством Юн-Чон Кима из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Авторы доклада изучили информацию о взаимосвязи между обычным потреблением кофе и развитием аритмии. Для этого были взяты данные по 357022 испытуемым из базы медицинских и биологических данных UK Biobank. В изученной выборке в течение пяти лет и трех месяцев наблюдения были диагностированы 8159 случаев аритмии: из них 6999 случаев мерцательной аритмии, 890 — наджелудочковой тахикардии, 459 — желудочковой тахикардии и 385 — желудочковой экстрасистолии.

Потребление кофе оказалось связано со значимо более низким риском развития аритмии. Так, одна-две чашки в день снижают вероятность появления таких патологий на 10% по сравнению с отсутствием потребления кофе; три-четыре чашки — на 14%, а пять и более чашек — на 15 процентов.

Снижение риска аритмии наблюдалось для всех подтипов, кроме желудочковой экстрасистолии.

По мнению авторов доклада, результаты исследования могут поменять точку зрения специалистов на угрозы для сердечно-сосудистой системы, связанные с этим продуктом. "Результаты нашего исследования должны убедить пациентов и врачей в низком риске регулярного употребления кофе", — подытоживают авторы доклада.

Исходя из приведенных выше данных, можно заключить, что оптимальная дневная доза кофе — четыре-пять чашек в день. Это согласуется с результатами исследования, проведенного два года назад специалистами из Дюссельдорфского университета. Немецкие ученые определили, что эквивалент четырех чашек в день — оптимальная доза, которая защищает клетки сердца от повреждений и перерождений.