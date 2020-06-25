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Мята способна улучшить работу головного мозга

Мята способна улучшить работу головного мозга
Обновлено 08:07 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Известно, что она снимает незначительные боли, уменьшает отеки и проблемы с пищеварением. Недавнее исследование показывает, что мята может улучшить работу мозга.

Мята — распространенная трава в кулинарии и приготовления чая. Но у мяты много медицинских применений, благодаря природному изобилию биоактивных химических веществ. 

В статье, опубликованной в журнале Nutrition Research, американские исследователи сообщают, что длительное добавление экстракта мяты может улучшить когнитивные способности у молодых, физически активных людей. Мята не только помогла улучшить их способность сосредоточиться, но и повысила их способность сохранять и обрабатывать информацию.

Положительное влияние мяты на функции мозга

Предыдущие исследования показали, что добавление экстрактов мяты оказывает положительное влияние на когнитивные функции пожилых людей (в возрасте 50-70 лет) с проблемами памяти. Чтобы определить, будет ли мята эффективна для молодых, ученые провели рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование с участием 142 здоровых и активных мужчин и женщин в возрасте 18-50 лет. Эти люди получали 900 мг экстракта мяты или плацебо ежедневно в течение 90 дней.

Авторы оценивали когнитивные способности участников с помощью набора когнитивных тестов, а сон, настроение, качество жизни — при помощи анкет. Оценка проводилась в дни 0, 7, 30 и 90 добавок.

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Результаты

Участники, принимающие экстракт мяты, показали улучшение в устойчивом внимании на 30-й и 90-й день. Устойчивое внимание относится к способности сосредоточиться на деятельности в течение длительного периода времени. Когнитивный навык позволяет людям успешно и эффективно выполнять задачи, выполнение которых может занять много времени.

Улучшения наблюдались в комплексном внимании — способность сохранять и манипулировать информацией — на 7-й день приема добавок по сравнению с людьми, которые получали плацебо.

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Все по теме:

Здоровье, Мята, Польза мяты, Работа головного мозга.

Автор:

Телеграф
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