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Список продуктов, богатых витамином С

Список продуктов, богатых витамином С
Обновлено 09:14 Сегодня Телеграф formulazdorovya.com Фото: pinterest.com
Как известно, витамин С один из злейших врагов вирусов и мы по привычке едим апельсины, чтобы его добыть, но оказывается есть немало продуктов в которых содержание этого витамина гораздо выше.
  • 1

    Манго

    О манго, чудо тропиков! В стакане мякоти нашлось место 122,3 миллиграмма витамина С и щедрой порции витамина А.

    Вместе этот коктейль витаминов укрепляет иммунитет, улучшает состояние кровеносных сосудов и органов зрения, а также усиливает микроциркуляцию крови в коже, что благотворно сказывается на ее состоянии.

  • 2

    Киви

    Пара плодов киви среднего размера могут похвастаться 137,2 миллиграмма витамина С — немалое количество для фрукта, не относящегося к цитрусовым. Еще 2 веских причины, по которым следует любить киви — это высокое содержание в нем калия и меди, ценных минералов, поддерживающих работу сердечно-сосудистой системы.

  • 3

    Ананас

    В дополнение к 78,9 миллиграмма витамина С, ананас содержит бромелайн — пищеварительный фермент, который помогает расщеплять пищу и помогает при вздутии живота. Бромелайн также действует как естественное противовоспалительное вещество, помогающее восстановлению при интенсивной тренировке.

  • 4

    Брюссельская капуста

    На самом деле эта симпатичная мини-версия капусты — очень ценный овощ из семейства крестоцветных. Она до краев наполнена антиканцерогенными веществами, фитонутриентами и клетчаткой, а витамина С в ней — 78,4 миллиграмма.

  • 5

    Цветная капуста

    Вы можете пожарить ее, приготовить на пару или отварить и пюрировать — от этого она не станет менее полезной! Стограммовая порция цветной капусты поставляет в организм 127,7 миллиграмма витамина С, а также 5 граммов клетчатки и 5 граммов белка.

  • 6

    Клубника

    Стакан клубники — замечательный источник фолиевой кислоты, витамина РР, витамина С (87,4 миллиграмма на порцию) и других соединений, улучшающих состояние кровеносной системы. К неожиданным свойствам клубники можно отнести тот факт, что она помогает отбелить зубы естественным путем.

  • 7

    Красный перец

    А знаете ли вы, что стакан нарезанного кусочками красного перца содержит почти в 3 раза больше витамина С, чем один апельсин — примерно 190 миллиграммов. Нашлось здесь место и витамину А, который помогает сохранить здоровье глаз и питает кожу.

  • 8

    Папайя

    Этот сладкий тропический фрукт оказывает поддержку организму по многим фронтам: очищает носоглотку при простуде, борется с акне, укрепляет кости и помогает снять тошноту при отравлении. А витамина С в мякоти папайи содержится 88,3 миллиграмма на 1 стакан.

  • 9

    Брокколи

    Брокколи — просто идеальный овощ из мира здорового питания. Куда ни посмотри, сплошная польза: масса диетической клетчатки, низкая калорийность (всего 30 калорий на порцию), 132 миллиграмма витамина С. Кроме того, исследования показывают, что брокколи обладает антиканцерогенными свойствами.

  • 10

    Капуста кале

    В дополнение к двойной рекомендуемой суточной норме витамина А и порции витамина К, в 7 раз превышающей суточную, в капусте кале уместилось 80,4 миллиграмма витамина С. В западных странах она вообще считается суперфудом за свой обширный минеральный состав и содержание жирных кислот.

  • 11

    Перец чили

    Половина стакана нарезанного чили обеспечивает организм 107,8 миллиграмма витамина С. А исследователи из Университета Буффало обнаружили, что капсаицин — соединение, придающее перцу отличительный острый вкус — помогает уменьшить суставные и мышечные боли.

  • 12

    Зеленый перец

    Один стакан зеленого перца содержит примерно 120 миллиграммов витамина С — чуть меньше, чем его более "острый" собрат. Однако даже это количество обеспечивает 200% рекомендуемой суточной нормы этого витамина и приличную порцию клетчатки, нормализующей работу кишечника.

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Все по теме:

Пища, Продукты питания, Еда, Витамин С, Полезные продукты питания.

Автор:

Телеграф
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