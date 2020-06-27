Список продуктов, богатых витамином С

1 Манго О манго, чудо тропиков! В стакане мякоти нашлось место 122,3 миллиграмма витамина С и щедрой порции витамина А. Вместе этот коктейль витаминов укрепляет иммунитет, улучшает состояние кровеносных сосудов и органов зрения, а также усиливает микроциркуляцию крови в коже, что благотворно сказывается на ее состоянии.

2 Киви Пара плодов киви среднего размера могут похвастаться 137,2 миллиграмма витамина С — немалое количество для фрукта, не относящегося к цитрусовым. Еще 2 веских причины, по которым следует любить киви — это высокое содержание в нем калия и меди, ценных минералов, поддерживающих работу сердечно-сосудистой системы.

3 Ананас В дополнение к 78,9 миллиграмма витамина С, ананас содержит бромелайн — пищеварительный фермент, который помогает расщеплять пищу и помогает при вздутии живота. Бромелайн также действует как естественное противовоспалительное вещество, помогающее восстановлению при интенсивной тренировке.

4 Брюссельская капуста На самом деле эта симпатичная мини-версия капусты — очень ценный овощ из семейства крестоцветных. Она до краев наполнена антиканцерогенными веществами, фитонутриентами и клетчаткой, а витамина С в ней — 78,4 миллиграмма.

5 Цветная капуста Вы можете пожарить ее, приготовить на пару или отварить и пюрировать — от этого она не станет менее полезной! Стограммовая порция цветной капусты поставляет в организм 127,7 миллиграмма витамина С, а также 5 граммов клетчатки и 5 граммов белка.

6 Клубника Стакан клубники — замечательный источник фолиевой кислоты, витамина РР, витамина С (87,4 миллиграмма на порцию) и других соединений, улучшающих состояние кровеносной системы. К неожиданным свойствам клубники можно отнести тот факт, что она помогает отбелить зубы естественным путем.

7 Красный перец А знаете ли вы, что стакан нарезанного кусочками красного перца содержит почти в 3 раза больше витамина С, чем один апельсин — примерно 190 миллиграммов. Нашлось здесь место и витамину А, который помогает сохранить здоровье глаз и питает кожу.

8 Папайя Этот сладкий тропический фрукт оказывает поддержку организму по многим фронтам: очищает носоглотку при простуде, борется с акне, укрепляет кости и помогает снять тошноту при отравлении. А витамина С в мякоти папайи содержится 88,3 миллиграмма на 1 стакан.

9 Брокколи Брокколи — просто идеальный овощ из мира здорового питания. Куда ни посмотри, сплошная польза: масса диетической клетчатки, низкая калорийность (всего 30 калорий на порцию), 132 миллиграмма витамина С. Кроме того, исследования показывают, что брокколи обладает антиканцерогенными свойствами.

10 Капуста кале В дополнение к двойной рекомендуемой суточной норме витамина А и порции витамина К, в 7 раз превышающей суточную, в капусте кале уместилось 80,4 миллиграмма витамина С. В западных странах она вообще считается суперфудом за свой обширный минеральный состав и содержание жирных кислот.

11 Перец чили Половина стакана нарезанного чили обеспечивает организм 107,8 миллиграмма витамина С. А исследователи из Университета Буффало обнаружили, что капсаицин — соединение, придающее перцу отличительный острый вкус — помогает уменьшить суставные и мышечные боли.