Какие ягоды самые полезные: вкусное изобилие

Порой мы не осознаем ягодного изобилия, которое дарует нам природа, не замечаем, как в июне благоухает на грядках клубника, в июле наливается малина и черника, а по осени созревает клюква и брусника.

Врачи назвали одной из наиболее полезных ягод черную смородину. Многие считают, что самое существенное количество витамина C находится в лимоне, но в черной смородине его в четыре раза больше.

По словам медиков, также эта ягода богата каротинами, эфирными маслами, антоцианами, антиоксидантами, витаминами K, E и P, дубильными вещества и многими другими полезными элементами.

Употребление черной смородины активирует обмен веществ, укрепляет иммунитет, укрепляет зубы и кости, тонизирует организм и понижает глазное давление при глаукоме. Ягода убирает сухость и зуд кожи, устраняет усталость глаз при продолжительном пребывании возле компьютера и положительно сказывается на работе сердца.

Значительный объем фолиевой кислоты в данной ягоде оказывает помощь по уменьшению влияния радиации на человеческий организм и выводит из него свинец, ртуть, токсины и кобальт. Особенно положительно с такой функцией справляется отвар, который приготовлен из сушеных ягод.

Кроме того, черная смородина полезна при цистите, язве, цинге, холицистите, ревматоидном артрите, авитаминозе, герпесе и других болезнях.