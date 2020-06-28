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Какие ягоды самые полезные: вкусное изобилие

Какие ягоды самые полезные: вкусное изобилие
Обновлено 08:58 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com
Порой мы не осознаем ягодного изобилия, которое дарует нам природа, не замечаем, как в июне благоухает на грядках клубника, в июле наливается малина и черника, а по осени созревает клюква и брусника.

Врачи назвали одной из наиболее полезных ягод черную смородину. Многие считают, что самое существенное количество витамина C находится в лимоне, но в черной смородине его в четыре раза больше. 

По словам медиков, также эта ягода богата каротинами, эфирными маслами, антоцианами, антиоксидантами, витаминами K, E и P, дубильными вещества и многими другими полезными элементами. 

Употребление черной смородины активирует обмен веществ, укрепляет иммунитет, укрепляет зубы и кости, тонизирует организм и понижает глазное давление при глаукоме. Ягода убирает сухость и зуд кожи, устраняет усталость глаз при продолжительном пребывании возле компьютера и положительно сказывается на работе сердца. 

Список продуктов, богатых витамином С

Значительный объем фолиевой кислоты в данной ягоде оказывает помощь по уменьшению влияния радиации на человеческий организм и выводит из него свинец, ртуть, токсины и кобальт. Особенно положительно с такой функцией справляется отвар, который приготовлен из сушеных ягод. 

Кроме того, черная смородина полезна при цистите, язве, цинге, холицистите, ревматоидном артрите, авитаминозе, герпесе и других болезнях.

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Все по теме:

Здоровье, Черная Смородина, Витамины, Фрукты, Полезные фрукты.

Автор:

Телеграф
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