Грейпфрут: 10 фактов о пользе грейпфрута

1 Грейпфрут помогает бороться с лишним весом Грейпфруты помогают бороться с лишними килограммами. Стоит лишь ежедневно употреблять половину фрукта на протяжении 3 месяцев, и вы увидите, как килограммы уходят без всяких жестких диет. Есть грейпфрут стоит перед приемом пищи. Он способен сжигать жиры, приводить в норму уровень инсулина и сахара.

2 Помогает справиться с целлюлитом Грейпфрут является отличным средством по борьбе с ненавистным целлюлитом. Он уменьшает его проявление, так что вы можете снова брать в отпуск короткие шорты. Еще один огромным плюс заключается в том, что грейпфрут также прекрасно подавляет аппетит. Говорят, что запах грейпфрута снижает чувство голода.

3 Укрепляет иммунную систему Вы простыли или поймали сезонный грипп? Одним из наиболее важных шагов, которые можно предпринять для поддержания хорошего здоровья, – это включить в свой рацион максимальное количество продуктов, которые могут бороться с инфекциями и укреплять иммунитет. Грейпфрут – не исключение. Пейти соки или ешьте свежий плод в течение дня.

4 Лечит десны Грейпфрут может помочь бороться с болезнью десен. Особенно, если они у вас кровоточат. Грейпфрут повышает уровень витамина С в организме и останавливает кровотечение. Таким образом, витамин С способствует заживлению десен.

5 Полезен для кожи Этот фрукт весьма полезен для кожи. Грейпфрут помогает избавиться от темных пятен на коленях и локтях, благодаря содержащемуся во фрукте большому количеству витамина С, который подавляет чрезмерную выработку кожного пигмента. Для этого необходимо просто растереть немного фрукта с сахаром и втереть в проблемную кожу. Также грейпфрут улучшает состояние кожи, поскольку способствует производству необходимого для кожи коллагена.

6 Понижает уровень холестерина Употребление одного грейпфрута ежедневно может понизить уровень холестерина на 15%. Самым полезным является сорт темно-красных грейпфрутов, поскольку эти плоды содержат большое количество антиоксидантов.

7 Настраивает кишечник на работу и успокаивает Выпитый натощак стакан свежевыжатого грейпфрутового сока по утрам настраивает кишечник на работу. Но этого ни в коем случае не стоит делать при повышенной кислотности желудка. Также свежевыжатый сок грейпфрута укрепляет нервную систему, что особенно полезно при умственном и физическом переутомлениях.

8 Поднимает настроение У вас был плохой день, и вы неважно настроены? Стоит попробовать, успокоиться, насладившись вкусом и запахом грейпфрута. Он полезен при апатии и депрессии. Грейпфрут способствует хорошему настроению.

9 Детоксикация организма Эфирные масла грейпфрута, а также органические кислоты, играют немаловажную роль в стимуляции обмена веществ, улучшении процесса пищеварения, усвоения пищи и выработке пищеварительных соков. Именно поэтому грейпфрут незаменим при детоксикации органима. Он отлично очищает и насыщает организм необходимыми витаминами.