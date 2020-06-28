Самые опасные признаки перегрева организма

Перегрев может произойти как непосредственно под солнцем (на пляже), так и в душном закрытом пространстве – машине, квартире.

Отек конечностей, учащенное дыхание, судороги, кожная сыпь могут быть признаками перегрева организма. Эти и другие симптомы перечислил врач-невролог и остеопат Александр Борисычев, объяснивший, какие из неприятных проявлений наиболее опасные.

По словам медика, перегрев организма означает сбой его адаптационных возможностей по охлаждению. По-другому такое нарушение называют "тепловой болезнью".

Одним из признаков перегрева является кожная сыпь в виде мелких красных прыщиков – это следствие закупорки потоотделительных протоков и скопления пота в коже, пояснил врач. В таком случае лечением станет физическое перемещение в более прохладную среду.

Еще один признак тепловой болезни – отек конечностей без повышения температуры. Чтобы справиться с нарушением, специалист советует поместить ноги повыше и использовать компрессионные чулки.

Среди самых опасных сигналов перегрева организма Борисычев выделил тепловые судороги. При их появлении человеку нужно дать выпить соленой воды, помассировать и растянуть мышцы. Но может понадобиться и звонок в Скорую помощь.

"Обычно сводит мышцы бедер или икроножные. Температура тела чаще нормальная. Если судороги ощущаются в руках, наблюдается учащенное дыхание, возникают неприятные мурашки, необходимо вызвать врача", — перечислил опасные признаки Борисычев.

Он добавил, что иногда тепловой удар негативно сказывается на работе ЦНС: может возникать двигательное возбуждение, галлюцинации. В этом случае также пострадавшему нужна госпитализация.