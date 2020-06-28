Шафран в помощь: натуральное снотворное, которое советую ученые

Ученые из Университета Мердока в Австралии обнаружили новое снотворное средство на натуральной основе. Им оказался экстракт шафрана, сообщает Journal of Clinical Sleep Medicine.

В соответствующем эксперименте приняли участие 63 добровольца в возрасте от 18 до 70 лет. Они жаловались на проблемы со сном в течение, по меньшей мере, одного месяца, но не имели других проблем со здоровьем и не принимали никаких лекарственных препаратов.

Участников разделили на две группы. Одни в течение 28 дней получали экстракт шафрана в количестве 14 мг. Другим выдавали плацебо. При этом сами люди не знали, что именно им выдают.

В ходе исследования участники регулярно заполняли анкеты о качестве сна. Оказалось, что представители первой группы стали спать намного лучше, причем положительный эффект проявился уже в течение первой недели. У них также не проявилось никаких побочных действий.

Впрочем, ученые оговорились, что страдающим бессонницей пока не стоит самостоятельно принимать шафран. Механизм его воздействия на организм еще не ясен, а исследование было недостаточно масштабным, чтобы изучить долгосрочные последствия и определить оптимальную дозировку.