Сердечко будет благодарно: яблоки сокращают риск сердечно-сосудистых заболеваний

Регулярное употребление яблок положительным образом отражается на организме женщин, сокращая риск развития у них болезней сердца. Соответствующие заключения сделаны медиками из США по итогам исследования.

В рамках эксперимента его участницы в течение шести месяцев ежедневно съедали по два яблока. В итоге у них зафиксировали снижение на 13% уровня вредного холестерина.

Польза фрукта обусловлена значительным содержанием в нем пектиновых соединений, а действие таковых усиливается за счет клетчатки. Особенно полезным употребление яблок станет для женщин в постменопаузе. Пектином также богат чернослив, но эффект от него не настолько выраженный.

Именно возросший уровень холестерина становится причиной проблем с миокардом у женщин после наступления менопаузы. Он наносит ущерб артериальным сосудам, что грозит сердцу кислородным голоданием. Впоследствии выше и риск разного рода сердечно-сосудистых заболеваний.

Употреблять яблоки можно как свежими, так и в виде высушенных чипсов.