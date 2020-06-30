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Сердечко будет благодарно: яблоки сокращают риск сердечно-сосудистых заболеваний

Сердечко будет благодарно: яблоки сокращают риск сердечно-сосудистых заболеваний
Обновлено 20:47 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay
Регулярное употребление яблок положительным образом отражается на организме женщин, сокращая риск развития у них болезней сердца. Соответствующие заключения сделаны медиками из США по итогам исследования.

В рамках эксперимента его участницы в течение шести месяцев ежедневно съедали по два яблока. В итоге у них зафиксировали снижение на 13% уровня вредного холестерина.

Польза фрукта обусловлена значительным содержанием в нем пектиновых соединений, а действие таковых усиливается за счет клетчатки. Особенно полезным употребление яблок станет для женщин в постменопаузе. Пектином также богат чернослив, но эффект от него не настолько выраженный.

Именно возросший уровень холестерина становится причиной проблем с миокардом у женщин после наступления менопаузы. Он наносит ущерб артериальным сосудам, что грозит сердцу кислородным голоданием. Впоследствии выше и риск разного рода сердечно-сосудистых заболеваний.

Даже на ночь: продукты, которые можно есть перед сном

Употреблять яблоки можно как свежими, так и в виде высушенных чипсов.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Яблоки, Польза.

Автор:

Телеграф
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