Не лучший вариант для завтрака: почему не стоит начинать свой день с йогурта

Многие люди, которые следят за своей фигурой, употребляют на завтрак йогурт. Тем самым они думают, что делают правильно для своего организма и считают, что йогурт — идеальный диетический прием пищи. Однако, медики рассказали, что йогурт в утренний прием пищи — плохая идея, которая может навредить.

По словам медиков, йогурт, съеденный натощак, покидает желудок слишком быстро, и это может сопровождаться вредными эффектами. Желудок в это время еще продолжает работать и синтезировать пищеварительные ферменты и соляную кислоту.

Если употреблять йогурт между приемами пищи, то никаких подобных вредных эффектов нет.

Однако оптимальным по всем параметрам завтраком была и остается овсянка. Обволакивая стенки желудка, овсянка не только защищает его, но и препятствует слишком быстрому появлению чувства голода.

Овсяную кашу можно варить на воде или молоке. Если у вас нет особенностей жирового обмена, то в овсянку можно добавлять немного сливочного масла — так каша будет более вкусной и сытной.