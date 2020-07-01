Не лучший вариант для завтрака: почему не стоит начинать свой день с йогурта

По словам медиков, йогурт, съеденный натощак, покидает желудок слишком быстро, и это может сопровождаться вредными эффектами. Желудок в это время еще продолжает работать и синтезировать пищеварительные ферменты и соляную кислоту.
Если употреблять йогурт между приемами пищи, то никаких подобных вредных эффектов нет.
Однако оптимальным по всем параметрам завтраком была и остается овсянка. Обволакивая стенки желудка, овсянка не только защищает его, но и препятствует слишком быстрому появлению чувства голода.
Овсяную кашу можно варить на воде или молоке. Если у вас нет особенностей жирового обмена, то в овсянку можно добавлять немного сливочного масла — так каша будет более вкусной и сытной.