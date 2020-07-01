Роскошная шевелюра: продукты, которые ускорят рост волос

Так, трихологи составили список из пяти обычных продуктов, которые положительно влияют на состав и состояние волос.

Современные женщины зачастую, чтобы изменить свой имидж или создать головокружительный образ, подвергают внешнему влиянию свои волосы: красят, мелируют, выпрямляют, завивают и прочее. От таких экспериментов может испортиться даже самый сильный волос, а чтобы не допустить выпадения и помочь восстановиться роскошной шевелюре, вовсе необязательно закупать дорогостоящие препараты: возможно, в вашем холодильнике есть то, что надо.

Яйца

Яйца возглавляют список полезных продуктов, так как содержат много белка, биотина, цинка и селена. Волосяные фолликулы в основном состоят из аминокислот, и известно, что недостаток белка в рационе вызывает выпадение.

Ягоды

Содержат витамин С и антиоксиданты, помогающие защитить волосяные фолликулы от повреждения свободными радикалами, связанные со старением. Организм использует витамин С для выработки коллагена, необходимого для предотвращения ломкости.

Жирная рыба

Лосось, сельдь и скумбрия способствуют росту волос благодаря высокой концентрации жирных кислот омега-3. Исследование, которое включало 120 женщин, принимавших добавки с рыбьим жиром и антиоксидантами, показало, что их волосы были более плотным и менее приходилось.

Авокадо

Авокадо содержит полезные жиры и большое количество витамина Е, который является антиоксидантом. Многочисленные исследования подтвердили, что прием добавок с витамином Е способствует росту волос.

Креветки

Креветки - универсальный продукт для роста волос. Они содержат белок, витамины группы В, цинк, железо и витамин D.