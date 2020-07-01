Скачать
Среда, 01.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В УЗ открыли продажу билетов на 6 поездов дальнего следования
В УЗ открыли продажу билетов на 6 поездов дальнего следования
День Канады: Зеленский поздравил Трюдо с праздником
День Канады: Зеленский поздравил Трюдо с праздником
Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
Подробностей немного: Тайка Вайтити готовит несколько фильмов о жителях Новой Зеландии
Подробностей немного: Тайка Вайтити готовит несколько фильмов о жителях Новой Зеландии

Роскошная шевелюра: продукты, которые ускорят рост волос

Роскошная шевелюра: продукты, которые ускорят рост волос
Обновлено 20:52 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Так, трихологи составили список из пяти обычных продуктов, которые положительно влияют на состав и состояние волос.

Современные женщины зачастую, чтобы изменить свой имидж или создать головокружительный образ, подвергают внешнему влиянию свои волосы: красят, мелируют, выпрямляют, завивают и прочее. От таких экспериментов может испортиться даже самый сильный волос, а чтобы не допустить выпадения и помочь восстановиться роскошной шевелюре, вовсе необязательно закупать дорогостоящие препараты: возможно, в вашем холодильнике есть то, что надо.

Яйца

Яйца возглавляют список полезных продуктов, так как содержат много белка, биотина, цинка и селена. Волосяные фолликулы в основном состоят из аминокислот, и известно, что недостаток белка в рационе вызывает выпадение.

Ягоды

Содержат витамин С и антиоксиданты, помогающие защитить волосяные фолликулы от повреждения свободными радикалами, связанные со старением. Организм использует витамин С для выработки коллагена, необходимого для предотвращения ломкости.

Чемпион среди противовоспалительных продуктов: куркума уменьшает проявления астмы
Чемпион среди противовоспалительных продуктов: куркума уменьшает проявления астмыЧитать полностью

Жирная рыба

Лосось, сельдь и скумбрия способствуют росту волос благодаря высокой концентрации жирных кислот омега-3. Исследование, которое включало 120 женщин, принимавших добавки с рыбьим жиром и антиоксидантами, показало, что их волосы были более плотным и менее приходилось.

Авокадо

Авокадо содержит полезные жиры и большое количество витамина Е, который является антиоксидантом. Многочисленные исследования подтвердили, что прием добавок с витамином Е способствует росту волос.

ТОП 10 полезных советов, которые стоит знать каждому

Креветки

Креветки - универсальный продукт для роста волос. Они содержат белок, витамины группы В, цинк, железо и витамин D.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Волосы.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как оградить себя от инсульта: советы медиков
02 145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
03 Откуда появляется жир на животе: шесть главных причин
04 Гибель военнослужащих на на полигоне под Борисполем: капитана ВСУ будут судить
05 Даже на ночь: продукты, которые можно есть перед сном
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штаб ООС: боевики четыре раза нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: боевики четыре раза нарушали "тишину"
Еще одному экс-министру сообщили о подозрении
Еще одному экс-министру сообщили о подозрении
В Украине запустили в работу информпортал для туристов VISIT Ukraine
В Украине запустили в работу информпортал для туристов
Звезда фильма &quot;Унесенные ветром&quot; отметила 104 день рождение
Звезда фильма "Унесенные ветром" отметила 104 день рождение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь