Скачать
Четверг, 02.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украинские военные получили партию новых бронетранспортеров
Украинские военные получили партию новых бронетранспортеров
ООС: Оккупанты дважды нарушали "тишину"
ООС: Оккупанты дважды нарушали "тишину"
СМИ: В клубе Милевского вспышка коронавируса, заражен украинский футболист
В клубе Милевского вспышка коронавируса, заражен украинский футболист
Отразит особенности характера: ученые создали ИИ, который нарисует Вас в процессе "разговора"
Ученые создали ИИ, который нарисует Вас в процессе "разговора"

Для восстановления обмена веществ самое то: причины добавить фасоль в свой рацион

Для восстановления обмена веществ самое то: причины добавить фасоль в свой рацион
Обновлено 19:02 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay
Фасоль – это один из самых полезных для человека продуктов, который доступен круглый год и за небольшую цену.

Фасоль очень богата микро- и макроэлементами, такими как фтор, железо, фосфор, калий, кальций и магний. А по количеству меди и цинка, которые считают элементами женской красоты, фасоль превосходит большинство овощей. А еще она содержит витамины С, РР, В1, В2, В3, В6 и Е.

Одна четверть всех веществ, входящих в состав фасоли – это белок, который очень легко усваивается. По его содержанию фасоль уступает только мясу, поэтому она является неотъемлемой частью меню вегетарианцев или тех, кто придерживается поста.

Калорийность фасоли зависит от сорта. Так в красной – 300 ккал, в белой больше – 100, а в зеленой стручковой всего около 25.

Потребление фасоли выводит токсические вещества и радионуклиды, а также быстро насыщает и утоляет голод. Также, она является настоящим антидепрессантом.

Польза, которую фасоль приносит пищеварению, не ограничивается ее диетическими свойствами, она также регулирует и восстанавливает нарушенный обмен веществ.

Напитки, которые противопоказаны мужчинам после 50 лет

Помните, что перед приготовлением фасоль нужно замочить, варить ее стоит не меньше часа-полтора, а соль добавлять в конце приготовления.

Также, можно включить в рацион консервированную фасоль, ведь она сохраняет почти все полезные вещества, если в ее составе нет ничего лишнего, кроме воды, соли, уксуса и сахара.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты, Польза, Фасоль.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Употребили в пищу сырое мясо сурка: в азиатской стране вспышка бубонной чумы
02 Напитки, которые противопоказаны мужчинам после 50 лет
03 Зубная боль: как помочь самому себе
04 Штрафы за неношение масок: кто и сколько будет платить
05 Как Фортуна относится к вам: простой психологический тест
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Поправки в Конституцию РФ: Кремль назвал триумфом результаты голосования
Кремль назвал триумфом результаты референдума
Дело об убийстве журналиста Шеремета готово для передачи в суд
Дело об убийстве журналиста Шеремета готово для передачи в суд
Жаркий июль: синоптики рассказали, когда в Украине похолодает
Жаркий июль: синоптики рассказали, когда в Украине похолодает
Неутешительные новости для поклонников комиксов: Comic Con Ukraine 2020 отменили
Неутешительные новости для поклонников комиксов: Comic Con Ukraine 2020 отменили
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь