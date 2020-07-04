ТОП 10 простых советов, которые помогут не переедать

1 Оценивайте свой голод Не доверяйте своему резко возникшему аппетиту. Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и оцените насколько вы голодны. Спросите себя: почему я хочу есть? Часто, поняв, что нужно нашему организму, мы можем заменить обед из нескольких блюд легким полдником.

2 Не ешьте перед телевизором или компьютером Часто едой мы стараемся скрасить просмотр любимого сериала или работу за компьютером, не контролируя количество пищи. Поэтому рекомендуется есть на кухне, сидя за столом без дополнительной деятельности.

3 Избегайте очень частых перекусов Желание перекусить возникает, как правило, не на физиологическом, а на подсознательном уровне. Создайте свой режим питания, чтобы организм не нуждался в беспорядочных перекусах. Идеально устраивать перекусы буквально 2 раза в день. Диетологи во всем мире утверждают, что завтрак является самым главным приемом пищи. Плотный, сбалансированный завтрак поможет вам насытить организм полезными веществами, и чувство голода будет мучить вас не так сильно.

4 Избегайте приема пищи в одиночестве Старайтесь есть со своей семьей или друзьями. Одиночество может дать вам излишнее чувство свободы, что помешает контролировать порцию. Если все же вы едите один, положите на свою тарелку необходимое количество пищи, а посуду с оставшейся едой уберите со стола. Этот трюк поможет вам насытиться содержимым вашей тарелки и избежать дополнительной порции.

5 Пейте воду между приемами пищи, а не во время Часто мы путаем чувство голода с чувством жажды, поэтому важно соблюдать водный баланс организма. Медики рекомендуют выпивать взрослому человеку 1,5–2 литра воды в день. Вода выводит шлаки и токсины из организма, а также доставляет питательные вещества. Пейте до или после еды, так как употребление воды с пищей замедляет пищеварительный процесс.

6 Тщательно и медленно пережевывайте пищу Запомните простое правило — чем тщательнее вы жуете, тем меньше съедаете. В современном ритме жизни это весьма актуально. Мозгу необходимо 15–20 минут, чтобы понять, что вы больше не голодны. Привычка есть медленно превратит обед в удовольствие, а не забрасывание в желудок еды между стрессовыми событиями. Когда жуете, кладите приборы на тарелку. Эта хитрость поможет замедлить процесс потребления пищи и избежать переедания.

7 Не ешьте от скуки Следует заметить, что зачастую мы едим, потому что нам скучно. Если это постоянная привычка, то нужно бороться с ней, сделав свою жизнь насыщеннее. Найдите себе занятие: выйдите на прогулку, сделайте несколько упражнений, отвлекитесь от мыслей о еде. Через некоторое время вы обнаружите, что не были голодны.

8 Питайтесь регулярно, но небольшими порциями Часто, но понемногу. Именно такой подход позволяет разогнать обмен веществ. Дело в том, что когда вы начинаете питаться мало, организм думает, что настали тяжелые времена, и замедляет метаболизм. Питание 5–6 раз в день малыми порциями позволяет обойти этот процесс: каждый раз, когда вы принимаете пищу, метаболизм активно включается в работу.

9 Культура питания Под этим мы подразумеваем такие пункты, как правильное питание, знание свойств разных продуктов и особенностей их влияния на организм, умение выбирать и правильно готовить продукты, стараясь сохранить в них полезные вещества, а также умение правильно подавать и употреблять готовые блюда. Балуйте себя этим, правильно сервируйте стол, готовьте красивые и полезные блюда, получая от этого эстетическое удовольствие.