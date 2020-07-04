Основные причины, которые вызывают головную боль

Головную боль испытывал абсолютно каждый человек. У одних она может быть незначительной, у других, наоборот, нестерпимой, у кого-то частой, у кого-то редкой, у некоторых проходит сама по себе, а есть и те, кому без медицинской помощи не справиться.

Головную боль способны провоцировать различные факторы: острый запах парфюма, голод, продукты, содержащие тирамин, а также неправильно подобранные очки, нарушение режима сна и стресс.

Однако всех эти факторы вызывают мигрени по одной общей причине - нарушению работы сосудистого русла.

Об этом рассказал доктор медицинских наук, невролог Ринат Богданов. По его словам, сосуды в головном мозге сужаются, а расширяется не сразу. Когда расширение все же происходит, то приток крови, поступающей в область черепа, увеличивается.

"Головной мозг не имеет рецепторов, болеть он не может, но из-за сосудистого спазма нарушается кровообращение, например, затылочной области. Пациент чувствует дискомфорт, головокружение", - объяснил Богданов.