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Основные причины, которые вызывают головную боль

Основные причины, которые вызывают головную боль
Обновлено 11:50 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com
Головную боль испытывал абсолютно каждый человек. У одних она может быть незначительной, у других, наоборот, нестерпимой, у кого-то частой, у кого-то редкой, у некоторых проходит сама по себе, а есть и те, кому без медицинской помощи не справиться.

Головную боль способны провоцировать различные факторы: острый запах парфюма, голод, продукты, содержащие тирамин, а также неправильно подобранные очки, нарушение режима сна и стресс.

Однако всех эти факторы вызывают мигрени по одной общей причине - нарушению работы сосудистого русла.

Об этом рассказал доктор медицинских наук, невролог Ринат Богданов. По его словам, сосуды в головном мозге сужаются, а расширяется не сразу. Когда расширение все же происходит, то приток крови, поступающей в область черепа, увеличивается.

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"Головной мозг не имеет рецепторов, болеть он не может, но из-за сосудистого спазма нарушается кровообращение, например, затылочной области. Пациент чувствует дискомфорт, головокружение", - объяснил Богданов.

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Все по теме:

Здоровье, Боль, Головная боль, Причина головной боли.

Автор:

Телеграф
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