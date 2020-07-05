Явные признаки того, что вам не хватает жиров в рационе

1 Концентрация снижена Интеллектуальный труд невозможен без наличия правильных жиров в организме. Их нехватка приводит к тому, что внимание, память и концентрация ухудшаются. В результате работоспособность и продуктивность падают, а человек постоянно чувствует себя уставшим и несобранным. Особое внимание стоит обратить на жирные кислоты омега-3. Они активируют умственную деятельность, гарантируют правильную работу мозга и успокаивают нервную систему. Здоровье последней отвечает за то, насколько быстро нервные окончания передают сигналы и, как следствие, информацию, в мозг. Добавьте в свой рацион красную рыбу, готовьте салаты из авокадо и перекусывайте орехами. Тогда в вашем рационе всегда будет достаточно омега-3.

2 Зрение ухудшается Нехватка полезных жиров в организме приводит к макулярной дегенерации, которая и является самой распространенной причиной проблем со зрением. Еще один симптом дефицита жиров, который завязан на зрении — это так называемый "синдром сухого глаза". Научные исследования доказали, что предотвратить ухудшение зрения и снизить риск заболеваний глаз можно, включив в рацион больше омега-3. Вероятность макулярной дегенерации снижается на 30%, если человек регулярно есть красную рыбу и другие источники полиненасыщенных жирных кислот.

3 Чувство голода повышается Известный факт: ваш аппетит растет, если в рационе не хватает полезных жиров. Если дефицит жиров наблюдается систематически, то проблема усугубляется тем, что чувство насыщения не приходит даже после плотного обеда. При этом важно знать, что даже полезные жиры по-разному влияют на насыщение. Так, красная рыба, грецкие орехи и тофу надолго заряжают организм энергией и бодростью, а авокадо и оливковое масло с задачей справляются не так успешно. Для лучшего эффекта диетологи советуют сочетать эти виды полезных жиров. Прислушайтесь к себе и скорректируйте рацион в соответствии с сигналами, которые вам подает организм. Грамотно распределите белки, жиры и углеводы между приемами пищи в течение дня и питайтесь дробно. Тогда чувство голода не будет доминировать над вами.

4 Настроение портится Дефицит жиров негативно влияет на настроение. У человека появляются симптомы депрессии: перепады настроения, тревожность, беспокойство, раздражительность. Если вы заметили такие симптомы у себя, то обратите внимание на свой рацион. Возможно, вашему организму просто не хватает жиров. Научные исследования доказывают этот факт. Скандинавские ученые провели эксперимент, в ходе которого добавили в рацион людей с повышенной тревожностью полезные жиры. В ходе исследования удалось установить, что такая диета снижает риск развития депрессии на 30%.