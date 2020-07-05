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Явные признаки того, что вам не хватает жиров в рационе

Явные признаки того, что вам не хватает жиров в рационе
Обновлено 03:13 Сегодня Телеграф ya-krasotka.com Фото: pinterest.com
Каждый второй человек, который решил, что ему пора худеть в первую очередь старается исключить все жиры из рациона, руководствуясь лишь тем, что жир в пище прямо пропорционален жиру в теле. Это в корне неверное заблуждение приводит к тому, что человек лишает себя не только рафинированных жиров, но и исключает из рациона все полезные источники жира, без которых наш организм не может полноценно функционировать.
  • 1

    Концентрация снижена

    Интеллектуальный труд невозможен без наличия правильных жиров в организме. Их нехватка приводит к тому, что внимание, память и концентрация ухудшаются. В результате работоспособность и продуктивность падают, а человек постоянно чувствует себя уставшим и несобранным.

    Особое внимание стоит обратить на жирные кислоты омега-3. Они активируют умственную деятельность, гарантируют правильную работу мозга и успокаивают нервную систему. Здоровье последней отвечает за то, насколько быстро нервные окончания передают сигналы и, как следствие, информацию, в мозг.

    Добавьте в свой рацион красную рыбу, готовьте салаты из авокадо и перекусывайте орехами. Тогда в вашем рационе всегда будет достаточно омега-3.

  • 2

    Зрение ухудшается

    Нехватка полезных жиров в организме приводит к макулярной дегенерации, которая и является самой распространенной причиной проблем со зрением. Еще один симптом дефицита жиров, который завязан на зрении — это так называемый "синдром сухого глаза".

    Научные исследования доказали, что предотвратить ухудшение зрения и снизить риск заболеваний глаз можно, включив в рацион больше омега-3. Вероятность макулярной дегенерации снижается на 30%, если человек регулярно есть красную рыбу и другие источники полиненасыщенных жирных кислот.

  • 3

    Чувство голода повышается

    Известный факт: ваш аппетит растет, если в рационе не хватает полезных жиров. Если дефицит жиров наблюдается систематически, то проблема усугубляется тем, что чувство насыщения не приходит даже после плотного обеда.

    При этом важно знать, что даже полезные жиры по-разному влияют на насыщение. Так, красная рыба, грецкие орехи и тофу надолго заряжают организм энергией и бодростью, а авокадо и оливковое масло с задачей справляются не так успешно. Для лучшего эффекта диетологи советуют сочетать эти виды полезных жиров.

    Прислушайтесь к себе и скорректируйте рацион в соответствии с сигналами, которые вам подает организм. Грамотно распределите белки, жиры и углеводы между приемами пищи в течение дня и питайтесь дробно. Тогда чувство голода не будет доминировать над вами.

  • 4

    Настроение портится

    Дефицит жиров негативно влияет на настроение. У человека появляются симптомы депрессии: перепады настроения, тревожность, беспокойство, раздражительность. Если вы заметили такие симптомы у себя, то обратите внимание на свой рацион. Возможно, вашему организму просто не хватает жиров.

    Научные исследования доказывают этот факт. Скандинавские ученые провели эксперимент, в ходе которого добавили в рацион людей с повышенной тревожностью полезные жиры. В ходе исследования удалось установить, что такая диета снижает риск развития депрессии на 30%.

  • 5

    Суставы болят

    Преследует боль в суставах? Одна из возможных причин — недостаток полезных жиров в повседневном меню.

    Если вы уже страдаете артритом, то в вашем рационе в обязательном порядке должны присутствовать полезные жиры. Омега-3 и ценные аминокислоты, которые в большом количестве содержатся в правильных жирах, снимают воспаление и скованность суставов. Эти вещества улучшают циркуляцию крови и в результате благоприятно влияют на самочувствие.

    При этом важно знать меру, так как у этой медали две стороны. Переизбыток омега-3 может лишь усугубить проблемы и спровоцировать напряженность в суставах. Минимальная среднесуточная норма жирных кислот для взрослого человека составляет 250 миллиграммов, а максимальная — 7-8 граммов.

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Все по теме:

Здоровье, Рацион, Советы медиков, Нехватка жиров.

Автор:

Телеграф
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