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Беспокоимся о вашем здоровье: витамины, укрепляющие иммунитет

Беспокоимся о вашем здоровье: витамины, укрепляющие иммунитет
Обновлено 22:08 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: unsplash.com
Витамины - это биологически активные органические соединения, оказывающие положительное влияние на обмен веществ и жизнедеятельность организма.

Среди витаминов можно выделить те, которые способны повысить иммунитет. Предлагаем ознакомиться с полезными свойствами, а также продуктами, в которых они содержатся.

Витамин С может защитить вас от инфекций и даже стимулировать образование антител для борьбы с болезнями. Единственная проблема заключается в том, что организм не может вырабатывать его самостоятельно, поэтому он должен ежедневно поступать из продуктов, которые вы едите. Цитрусовые, такие как апельсины и грейпфруты, известны своим высоким содержанием витамина С. Однако есть продукты, которые содержат его даже больше - это красный перец и клубника.

Витамин А помогает организму регулировать иммунную систему и защищает от инфекций. Среди продуктов, богатых витамином А, можно выделить батат, брокколи, красный сладкий перец и морковь. Кроме того, пребиотическое волокно в овощах и фруктах поддерживает и питает пробиотики, которые живут в желудочно-кишечном тракте, помогая им расти и развиваться.

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Витамин Е является антиоксидантом и помогает нейтрализовать свободные радикалы в организме. Исследования показывают, что витамин Е может даже помочь защитить организм от нескольких инфекционных заболеваний. Попробуйте включить в свой рацион миндаль, фундук и арахисовую пасту, а также зеленые овощи, включая шпинат и брокколи.

Обратите внимание: хотя маловероятно, что вы получите слишком много витаминов из пищевых источников, жирорастворимые витамины (A, D, E и K) могут быть вредными в больших дозах.

Исследования все еще продолжаются, но наука постоянно поддерживает тот факт, что витамины в форме добавок могут принести больше вреда, чем пользы. Питательные вещества всегда наиболее биодоступны в натуральной пищевой форме. Кроме того, польза для здоровья этих продуктов, как правило, заключается в синергетических связях и комбинации всех питательных веществ, которые трудно извлечь из таблеток.

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Иммунитет, Польза, Витамин.

Автор:

Телеграф
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