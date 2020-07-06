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Лучше не есть утром: что не стоит употреблять на голодный желудок

Лучше не есть утром: что не стоит употреблять на голодный желудок
Обновлено 04:28 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: pexels.com
Кофе, свежевыжатый сок, йогурты, ягоды, фрукты и помидоры, холодная газировка и бананы, цитрусовые и сдобные ароматные булочки – знакомые всем продукты, которые большинство привыкло есть на завтрак. Но как оказалось, то, что ранее считалось таким полезным, на деле лишь вредит нашему организму, вызывая головные боли, сонливость и недомогание.
  • 1

    Сдоба

    Несмотря на то, что многие привыкли есть по утрам сдобные булочки, ссылаясь на то, что именно они способны заменить полноценный завтрак и насытить организм, диетологи заявили об обратном. Как оказалось, сдоба способна вызвать тяжесть в желудке и вздутие живота из-за чрезмерного газообразования. Поэтому, специалисты настоятельно рекомендуют заменить привычные дрожжевые булочки на бездрожжевой хлеб и выпечку.

  • 2

    Сладкое

    Сладкоежки, предпочитающие на завтрак конфеты, шоколад, торты и печенье очень сильно рискуют здоровьем. По крайней мере, именно так утверждают специалисты в области правильного питания. Из-за сильного выброса инсулина в кровь, поджелудочная с самого утра не способна справится с такой нагрузкой, отсюда может развиться сахарный диабет.

  • 3

    Йогурт

    Йогурт на голодный желудок – пустая трата времени и перевод продуктов. Такая еда не принесёт как такового вреда, но и пользы от неё тоже не будет. Соляная кислота, содержащаяся в желудке, уничтожает полезные бактерии, поэтому йогурты лучше всего есть после приёма пищи, это поможет сохранить и усвоить полезные вещества, содержащиеся в данном продукте.

  • 4

    Груши

    Грубые волокна, которые содержатся в клетчатке груши, травмируют слизистую, если их есть на голодный желудок. Поэтому любителем груш лучше всего есть этот фрукт после основной еды или в коротких промежутках между приёмами пищи.

  • 5

    Помидоры

    Дубильная кислота, которая содержится в этих овощах, способна спровоцировать гастрит и даже язву. Так что, если вы любите есть натощак помидоры, лучше откажитесь от этой затеи.

  • 6

    Огурцы

    Огурцы, как и любые зелёные овощи на голодный желудок, способны вызвать изжогу и спровоцировать газообразование из-за обилия кислот, содержащихся в них.

  • 7

    Бананы

    Богатые на Магний бананы хороши тем, что они благоприятно влияют на сердце. Но если их есть на голодный желудок, то полезное вещество начинает пагубно влиять на сердце, вызывая нагрузку. К тому же, съеденный натощак банан может спровоцировать головные боли и хроническую усталость, а также недомогание и вялость.

  • 8

    Специи и острая еда

    Любите острую пищу и специи по утрам? Тогда пришло время отказаться от столь опасных для желудка блюд, которые, раздражая слизистую, провоцируют язву.

  • 9

    Холодные и газированные напитки

    Не стоит пить на голодный желудок холодные, а тем более газированные напитки. Они способны вызвать спазмы и, раздражая слизистую, травмируют её. Лучше всего выпить стакан тёплой (комнатной температуры) воды.

  • 10

    Цитрусовые

    Цитрусовые богаты не только на различные витамины и микроэлементы, а и на кислоты, которые, раздражая слизистую, провоцируют гастрит, изжогу и язву. Поэтому диетологи настоятельно не рекомендует есть апельсины, мандарины и иже с ними на голодный желудок с утра пораньше.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты, Вред, Польща.

Автор:

Телеграф
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