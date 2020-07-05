Лето и кофе несовместимы: почему в жару надо пить меньше бодрящего напитка

Диетологи объясняют, что в жару необходимо отказаться от кофе, потому что он плохо влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Палящее солнце и духота и так серьезно нагружают организм, если ко всему этому добавить еще и кофе, то сосуды могут не перенести подобного удара.
Помимо этого, бодрящий напиток обладает мочегонным действием, а значит быстро выводит жидкость из организма. Но в условиях жары это свойство превращается в отрицательное.
В летний сезон человек и так теряет много жидкости, в большей части из-за усиленного потоотделения, так что употребление кофе лишь усугубляет ситуацию. Этот напиток может привести к обезвоживанию, а это грозит ухудшением самочувствия, в частности тепловым ударом. Все это может привести к печальным последствиям.
Особенно от употребления кофе летом диетологи предостерегают пожилых людей.