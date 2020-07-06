Основная причина скопления жира на бедрах

Израильские специалисты утверждают, что основной причиной скопления жира на бедрах являются не калорийные продукты (хотя вредный рацион влияет на фигуру), а малоподвижный образ жизни.

Бедра и ноги - одни из самых проблемных зон, потому что именно на этих участках тела накапливаются "жировые ловушки".

Эксперты говорят, что чаще всего на проблему жировых отложений на бедрах и ногах жалуются женщины. Многие из них упорно стараются избавиться от "лишнего" с помощью правильного питания и спорта. Но физической активностью необходимо заниматься не раз-два в неделю, а каждый день.

Специалисты утверждают, что жир на бедрах и ногах увеличивается, если человек в течение дня очень мало двигается. И лишний вес будет только прибавляться, если не соблюдать правильного режима питания.

На данный момент, у огромного процента людей сидячая работа, им приходиться долгое время сидеть в одном положении, поэтому не удивительно, что ноги и бедра страдают наибольше, хотя при таком образе жизни, могут начаться проблемы и со спиной.

Низкая физическая активность приводит не только к образованию жировых отложений на проблемных местах, но и общему ухудшению здоровья.

Людям, у которых сидячая работа, советуют делать регулярные 15-минутные перерывы. Необходимо встать и походить по офису или выйти на улицу и подышать свежим воздухом.