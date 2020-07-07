Простой способ защитить печень от цирроза

Как оказалось, употребление двух чашек кофе в день помогло снизить риск развития цирроза печени, возникающего из-за злоупотребления алкоголем, на 44%.

Защитить печень от цирроза, риск которого повышается в связи с употреблением большого количества алкоголя, можно простым способом – употребляя кофе. Решение проблемы нашли ученые Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса (США).

"Потребление двух чашек кофе в день помогает снизить риск развития цирроза печени, вызванного злоупотреблением алкоголем, на 44%. Трех чашек в день – на 57%, четырех чашек – на 65%", - сообщили американские исследователи.

Их вывод основан на результатах анализа данных 14 208 человек возрастом от 45 до 64 лет, собиравшихся более двадцати лет. Специалисты нашли, что простым способом защитить печень от последствий злоупотребления спиртным является питье кофе. Они констатировали: в среднем любители кофе снижают свой риск заболевания циррозом печени на 21%. Кофе должен употребляться без молока или сливок.

Ученые напомнили, что цирроз, характеризуемый ростом рубцовой ткани органа, может стать причиной смерти человека – специального лечения данной патологии не существует.

"Очень важно, что риск развития цирроза может быть уменьшен за счет простого потребления кофе – дешевого и хорошо переносимого напитка", - сказал в связи с этим соавтор проекта, доктор Оливер Кеннеди.