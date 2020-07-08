Неприятный запах изо рта: 5 продуктов, которые освежат дыхание

1 Укроп Если в обеденный перерыв ты подкрепилась каким-нибудь пикантным блюдом с резким запахом, съешь веточку укропа. Говорят, этот продукт способен преодолеть даже самый неприятный аромат.

2 Гвоздика Гвоздика также является отличным дезодорантом для полости рта. Чтобы избавиться от запаха чеснока или лука, пожуй "гвоздик" этого растения на протяжении нескольких минут.

3 Базилик и мята Не знаешь, как после дружеских посиделок замаскировать запах алкоголя? Да, это задача не из легких, но листики свежей мяты или базилика легко с ней справятся.