Проблемные суставы: эксперты советуют заняться йогой

Всего за 8 недель специальные упражнения спасут от неприятных ощущений.

Эксперты считают, что полезными будут такие позы, как "собака мордой вниз", "лотос" и "краб". Этот комплекс поможет сохранить суставы и избавиться от депрессии людям, страдающим от артрита.

Об этом пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

В исследовании принимали участие 72 испытуемых. Пациентов разделили на 2 группы: в первой люди употребляли специальные лекарства и занимались йогой, вторая проходила только медикаментозную терапию. Чтобы оценить уровень воспаления, медики делали забор крови у испытуемых, оценивали чувствительность суставов и выраженность симптомов депрессии.

Ученые выяснили, что йога снижает маркеры воспаления в крови, уменьшает боль, помогает справиться с депрессией. Эти данные оказались лучше у людей из первой группы.