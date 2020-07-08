Проблемные суставы: эксперты советуют заняться йогой

Эксперты считают, что полезными будут такие позы, как "собака мордой вниз", "лотос" и "краб". Этот комплекс поможет сохранить суставы и избавиться от депрессии людям, страдающим от артрита.
Об этом пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.
В исследовании принимали участие 72 испытуемых. Пациентов разделили на 2 группы: в первой люди употребляли специальные лекарства и занимались йогой, вторая проходила только медикаментозную терапию. Чтобы оценить уровень воспаления, медики делали забор крови у испытуемых, оценивали чувствительность суставов и выраженность симптомов депрессии.
Ученые выяснили, что йога снижает маркеры воспаления в крови, уменьшает боль, помогает справиться с депрессией. Эти данные оказались лучше у людей из первой группы.