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В мире от ВИЧ-инфекции излечился еще один человек. Неужели это так?

В мире от ВИЧ-инфекции излечился еще один человек. Неужели это так?
17:23 Сегодня Телеграф
В Бразилии врачам удалось добиться ремиссии у пациента с ВИЧ-инфекцией. Но ученые ставят под сомнение такое излечение и предполагают, что вирус может вернуться.

Первый случай в истории?

В мире от вируса иммунодефицита (ВИЧ) излечился еще один человек. Об этом сообщает издание Science.

Врачам из Бразилии удалось добиться ремиссии у пациента с ВИЧ-инфекцией, без трансплантации стволовых клеток донора, обладающего иммунитетом.

Вылечился 36-летний мужчина, он принимал  комбинацию сильных антиретровирусных препаратов и витамин В3.

Медики заявили о первом случае ремиссии у пациента с ВИЧ-инфекцией, которому не проводили трансплантацию.

Однако, американские ученые сомневаются в полном отсутствии вируса, так как прошло очень мало времени и это еще не означает, что пациент полностью избавился от вируса.

Второй случай - правило?

В прошлом году в Британии удалось добиться ремиссии у пациента с ВИЧ-инфекцией, пересадив ему стволовые клетки. Пациент прошел курс химиотерапии, после чего ему пересадили клетки донора, гены которого мутировали таким образом, что были устойчивыми к ВИЧ.

Это был второй случай в истории медицины, когда удалось добиться ремиссии путем трансплантации стволовых клеток. Первый раз такой метод применили более одиннадцати лет назад в Берлине. Тогда американцу провели трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток для лечения лейкемии. Донором стал человек с мутацией, обеспечивающей ему иммунитет к ВИЧ.

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Как это работает?

Пациентам с ВИЧ делают пересадку стволовых клеток от доноров с мутацией определенного гена (CCR5). После чего, ВИЧ заражает лимфоциты, вирус взаимодействует с рецептором на их поверхности, который кодируется этим геном (CCR5).

Сложностью является то, что очень небольшое число людей обладают мутацией гена CCR5, дающей устойчивость к ВИЧ.

Если организм обладает такой мутацией, то вирус не сможет проникнуть в клетку.

Как правило, трансплантация стволовых клеток происходит от донора с такой мутацией (устойчивость к вирусу). После чего вирус может сохраняться в организме пациента, не проникая в клетки.

Излечение или ремиссия?

Считается, что такой способ лечения нельзя назвать практичным. Его массово не внедряют, поскольку он не всем пациентам подходит.

Но как думают ученые, такой метод лечения поможет найти ключ к разработке других способов избавления от вируса иммунодефицита.

Распространенная диагностика 

Пока для врачей в лечении ВИЧ важно как можно раньше выявить наличие вируса в организме и назначить антиретровирусную терапию, что замедлит распространение инфекции в организме. Таким образом, консервативная терапия обеспечит носителю вируса нормальную продолжительность жизни.

Что такое ВИЧ?

ВИЧ – так называется вирус, который поражает иммунную систему (Вирус иммунодефицита человека). Вирус живет и размножается только в организме человека.

Зараженный человек долгое время может не испытывать никаких ощущений. Но, со временем любой возбудитель, в том числе и ВИЧ, проникнув в организм, вызовет ответную реакцию иммунной системы. Для этого вырабатываются специальные белковые соединения - антитела. Задача антител связать возбудителя болезни и его уничтожить. Параллельно с ними в процесс включаются и лимфоциты (клетки крови). Когда человек заражен ВИЧ, организм не может справиться и вирус начинает разрушать иммунную систему.

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Что такое СПИД?

Вирус постепенно разрушает иммунную систему. Организм теряет сопротивляемость к любой инфекции. Человек начинает болеть такими болезнями, которыми другие люди  болеют крайне редко. Такое сочетание болезней, вызванных недостаточной работой иммунной системы вследствие поражения ее ВИЧ, и называется СПИДом.

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СПИД, Бразилия, ВИЧ, Вирус.

Автор:

Телеграф
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